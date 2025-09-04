Ребел – Левый Берег-2 – 1:0. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча
«Ребел» провел вдесятером почти весь второй тайм
В среду, 3 сентября, во Второй лиге прошли матчи шестого тура. «Ребел» принимал «Левый Берег-2».
Обе команды находились в верхней части турнирной таблицы. И назвать явного фаворита перед матчем было непросто.
Хозяева открыли счет перед перерывом. На 40-й минуте отличился Евгений Дебелко.
На 50-й минуте «Ребел» остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Вячеслав Ставничий. Однако воспользоваться численным преимуществом и спастись от поражения игроки «Левого Берега-2» так и не смогли.
Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября
Ребел Киев – Левый Берег-2 Киев – 1:0
Гол: Дебелко, 40
Удаление: Ставничий («Ребел»), 50
