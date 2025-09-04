Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребел – Левый Берег-2 – 1:0. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча
Вторая лига
Ребел Киев
03.09.2025 16:30 – FT 1 : 0
Левый Берег-2
Украина. Вторая лига
04 сентября 2025, 17:02 |
Ребел – Левый Берег-2 – 1:0. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча

«Ребел» провел вдесятером почти весь второй тайм

ФК Левый Берег

В среду, 3 сентября, во Второй лиге прошли матчи шестого тура. «Ребел» принимал «Левый Берег-2».

Обе команды находились в верхней части турнирной таблицы. И назвать явного фаворита перед матчем было непросто.

Хозяева открыли счет перед перерывом. На 40-й минуте отличился Евгений Дебелко.

На 50-й минуте «Ребел» остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Вячеслав Ставничий. Однако воспользоваться численным преимуществом и спастись от поражения игроки «Левого Берега-2» так и не смогли.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Ребел Киев – Левый Берег-2 Киев – 1:0

Гол: Дебелко, 40

Удаление: Ставничий («Ребел»), 50

40’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Дебелко (Ребел Киев).
Максим ШУМИЛО: «Не зацикливаюсь на личной статистике»
Стало известно, сколько будет зарабатывать в Динамо любитель русского мира
Дмитрий ШИНКАРЕНКО: «Результативные действия всегда придают уверенность»
