Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный клуб заявил на сезон игрока киевского Динамо
Польша
04 сентября 2025, 17:49 | Обновлено 04 сентября 2025, 17:53
1433
0

«Лехия» Гданьск смогла зарегистрировать Кирилла Пашко после семи сыгранных поединков

Instagram. Кирилл Пашко

Правый вингер киевского «Динамо» Кирилл Пашко проведет сезон в чемпионате Польши, где будет играть на правах аренды за «Лехию» Гданьск. Польский клуб еще в июле провел успешные переговоры с чемпионами Украины о переходе 19-летнего футболиста, однако потом возникли проблемы.

После завершения прошлой кампании «Лехия» столкнулась с проблема из-за трансферного бана от Польской федерации футбола. Накануне каждого трансфера или аренды команда обязана получить специальное разрешение, чтобы зарегистрировать нового игрока.

После этого возникли очередные трудности – игрок не мог играть за команду из-за отсутствия разрешения на работу. «Лехия» провела семь поединков в чемпионате и только 2 сентября смогла зарегистрировать украинского футболиста.

В прошлом сезоне Пашко провел четыре матча в чемпионате Украины U-19 и один раз сыграл в Юношеской лиге УЕФА, однако не сумел отличиться результативными действиями. Вингер ранее выступал за «Динамо» U-19 и луганскую «Зарю» U-17.

«Лехия» одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения, однако вместо пяти баллов имеет ноль в графе «Баллы». Клуб оштрафован как раз на пять очков из-за финансовых проблем в прошлом сезоне.

В составе «Лехии» играет несколько украинцев – голкипер Богдан Сарнавский, защитник Максим Дячук (аренда из киевского «Динамо»), полузащитники Иван Желизко и Антон Царенко, а также форвард Богдан Вьюнник.

чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Динамо Киев Кирилл Пашко трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: ФК Лехия Гданьск
