Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы

Защитник львовского «Руха» и сборной Украины U-21 Виталий Роман, а также вингер киевского «Динамо» U-19 Кирилл Пашко покинут чемпионат Украины.

В услугах футболистов заинтересована польская «Лехия» Гданьск, которая намерена оформить арендные соглашения на один сезон. Однако, с переходами украинских футболистов возникли определенные проблемы.

Польский журналист Петр Потемпа сообщил, что игроки не могут получить разрешение на работу в Польше.

«И Роман, и Пашко ждут разрешения на работу в Польше. Интересно, что в Польше уже около месяца работают новые системы для того, чтобы делать эти документы. К сожалению, эти системы, мягко говоря, работают плохо.

Только после получения разрешений на работу обоих игроков «Лехия» сможет подать заявку в Лицензионную комиссию на их регистрацию», – рассказал Потемпа.

Роман выступал за первую команду «Руха» с 2021 года – за это время провел 85 матчей на клубном уровне, в которых записал на свой счет один ассист. Контракт игрока истекает в декабре 2026 года, а его ориентировочная стоимость составляет 800 тысяч евро.

В прошлом сезоне Пашко провел четыре матча в чемпионате Украины U-19 и один раз сыграл в Юношеской лиге УЕФА, однако не сумел отличиться результативными действиями. Вингер ранее выступал за «Динамо» U-19 и луганскую «Зарю» U-17.

В составе «Лехии» играет немало украинцев – голкипер Богдан Сарнавский, защитник Максим Дячук (аренда из киевского «Динамо»), полузащитники Иван Желизко и Антон Царенко, а также форвард Богдан Вьюнник.