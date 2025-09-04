Украина. Премьер лига04 сентября 2025, 14:18 | Обновлено 04 сентября 2025, 14:23
Без Турана. Известны кандидаты на звание лучшего тренера августа УПЛ
Четыре специалиста претендуют на награду
Украинская Премьер-лига определила четырёх кандидатов на звание лучшего тренера чемпионата Украины за август.
Список номинантов был сформирован при участии комментаторов и экспертов УПЛ.ТБ, а также представителей СМИ, которые каждый тур выбирали лучшего тренера и символическую сборную.
За пределами списка на звание тренера месяца оказался турецкий специалист «Шахтера» – Арда Туран, под руководством которого «горняки» набрали 10 очков за четыре тура.
Номинанты на звание лучшего тренера августа:
- Василий Баранов («Кудровка»)
- Патрик Ван Леувен («Кривбасс»)
- Руслан Костышин («Колос»)
- Александр Шовковский («Динамо»)
