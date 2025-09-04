Без Турана. Известны кандидаты на звание лучшего тренера августа УПЛ

Украинская Премьер-лига определила четырёх кандидатов на звание лучшего тренера чемпионата Украины за август.

Список номинантов был сформирован при участии комментаторов и экспертов УПЛ.ТБ, а также представителей СМИ, которые каждый тур выбирали лучшего тренера и символическую сборную.

За пределами списка на звание тренера месяца оказался турецкий специалист «Шахтера» – Арда Туран, под руководством которого «горняки» набрали 10 очков за четыре тура.

Номинанты на звание лучшего тренера августа: