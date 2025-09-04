Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Турана. Известны кандидаты на звание лучшего тренера августа УПЛ
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 14:18 | Обновлено 04 сентября 2025, 14:23
483
2

Без Турана. Известны кандидаты на звание лучшего тренера августа УПЛ

Четыре специалиста претендуют на награду

04 сентября 2025, 14:18 | Обновлено 04 сентября 2025, 14:23
483
2
Без Турана. Известны кандидаты на звание лучшего тренера августа УПЛ
ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

Украинская Премьер-лига определила четырёх кандидатов на звание лучшего тренера чемпионата Украины за август.

Список номинантов был сформирован при участии комментаторов и экспертов УПЛ.ТБ, а также представителей СМИ, которые каждый тур выбирали лучшего тренера и символическую сборную.

За пределами списка на звание тренера месяца оказался турецкий специалист «Шахтера» – Арда Туран, под руководством которого «горняки» набрали 10 очков за четыре тура.

Номинанты на звание лучшего тренера августа:

  • Василий Баранов («Кудровка»)
  • Патрик Ван Леувен («Кривбасс»)
  • Руслан Костышин («Колос»)
  • Александр Шовковский («Динамо»)

По теме:
Горняк-Спорт – Локомотив – 0:2. По мячу в каждом тайме. Видео голов
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Шахтера в ЛК оформил трансфер игрока Болоньи
Лидер Кривбасса тренируется по индивидуальной программе
Василий Баранов Патрик ван Леувен Александр Шовковский Руслан Костышин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший тренер Арда Туран Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Колос Ковалевка Кудровка Шахтер Донецк
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Бокс | 04 сентября 2025, 00:10 4
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»

Легенда дал совет молодому боксеру не выходить на украинца

Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Бокс | 04 сентября 2025, 00:40 0
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко

Александр может провести бой против Кабайела

Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Футбол | 03.09.2025, 19:48
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Футбол | 04.09.2025, 10:56
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Украинский тренер сменил должность в Шерифе
Футбол | 04.09.2025, 13:55
Украинский тренер сменил должность в Шерифе
Украинский тренер сменил должность в Шерифе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Limb.Yuri
А можна конкретно назвати коментаторів, експертів та представників ЗМІ, чиї думки враховані. Це ж не державна таємниця.
Ответить
0
Alexander Киев
Баранов! 
Браво Кудрівка, повага до хлопців, стараються потужно. Як раніше писав, наш український Лестер 😌
Ответить
-2
Популярные новости
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
02.09.2025, 08:36 40
Футбол
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
03.09.2025, 04:22 6
Бокс
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 32
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
03.09.2025, 05:52 1
Бокс
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем