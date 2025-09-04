Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Он не будет играть в команде». Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 13:47
«Он не будет играть в команде». Суркис отреагировал на скандал с динамовцем

Президент киевского клуба ждет адекватной реакции от Владислава Бленуце

«Он не будет играть в команде». Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис в комментарии изданию «Чемпион» прокомментировал скандал с румынским новичком столичного клуба Владиславом Бленуце, который распространяет пророссийский контент в своих социальных сетях:

«Давайте пока подождем и его выслушаем, он еще не приехал в Украину. Уже потом будем делать какие-то выводы.

Нужно услышать его мнение, что он на это скажет. Если реакция будет адекватной – он будет играть в «Динамо» Киев. Если нет – он не будет играть в этой команде. Это мое окончательное решение».

Интересно, что контракт 23-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан на 5 сезонов.

Xvalenok03
Сначала подписывают, потом узнают кого подписали.
Он покается, крикнет лозунг и все динамовские его простят.
Может даже облобызают.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Так что осталось уже не 7 трансферов а 8 трансферов надо усспеть до закрытия окна
Ответить
0
FunnyCat_____
 недовольны будут патриотично настроенные фанаты самого патриотичного клуба шахтер, ведь  можно было как Хусрава, просто оштрафовать на недельную зарплату и еще пару сот баксов ботам кинуть -  чтобы они на форумах писали что то срна аккаунт румына взломал 
Ответить
0
New Zealander
Робота селекции ДК "впечатляет"
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
но вообще конечно это еще раз показывает, какой совок в ДК с менеджентом -  что никто не догадался проверить соц сети игрока перед его подписанием,  хотя там Заваров с Бессоновым хорошо если ютуб включить могут
Ответить
-1
