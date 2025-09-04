«Он не будет играть в команде». Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Президент киевского клуба ждет адекватной реакции от Владислава Бленуце
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис в комментарии изданию «Чемпион» прокомментировал скандал с румынским новичком столичного клуба Владиславом Бленуце, который распространяет пророссийский контент в своих социальных сетях:
«Давайте пока подождем и его выслушаем, он еще не приехал в Украину. Уже потом будем делать какие-то выводы.
Нужно услышать его мнение, что он на это скажет. Если реакция будет адекватной – он будет играть в «Динамо» Киев. Если нет – он не будет играть в этой команде. Это мое окончательное решение».
Интересно, что контракт 23-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан на 5 сезонов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр может провести бой против Кабайела
Именитый португальский специалист выбрал страну, в которой продолжит карьеру
Он покается, крикнет лозунг и все динамовские его простят.
Может даже облобызают.