ФЕРДИНАНД: «Если бы Ман Юнайтед купил этих двоих, ситуация была бы другой»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
04 сентября 2025, 12:50 | Обновлено 04 сентября 2025, 12:51
Бывший игрок «дьяволов» об ошибке клуба с трансферами Кейна и Райса

Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Бывший игрок клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд назвал главную ошибку руководства «дьяволов» за последние годы на трансферном рынке.

По мнению легенды клуба, если бы «Манчестер Юнайтед» не пожалел денег на трансфер Гарри Кейна и Деклана Райса, ситуация в «красных дьяволов» была бы сейчас значительно лучше.

«Это, наверное, самая большая ошибка, которую они совершили за последние 10 лет. Я думаю, если бы они согласились заплатить ту сумму, которую хотел «Тоттенхэм», то тогда купили бы Кейна. И если в это верить, то если это не произошло из-за пары миллионов, это была ужасная ошибка.

Я искренне считаю и могу сказать это уверенно: если бы «Манчестер Юнайтед» приобрел Деклана Райса и Гарри Кейна в том трансферном окне, сейчас клуб находился бы в другой ситуации.

Это связано с атмосферой в команде, и эти двое создают нужное окружение, на мой взгляд», – сказал Фердинанд.

Рио Фердинанд Гарри Кейн Деклан Райс Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: The Sun
