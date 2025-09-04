Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2027 Литва U-21 – Украина U-21
Молодежные турниры
04 сентября 2025, 22:34 | Обновлено 04 сентября 2025, 22:55
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2027 Литва U-21 – Украина U-21

5 сентября в 19:00 пройдет матч 1-го тура отбора к молодежному ЧЕ

Коллаж Sport.ua. Унаи Мельгоса

Молодежная сборная Украины U-21 проводит стартовый матч квалификации Евро-2027 U-21.

5 сентября в 19:00 встретятся сборные Литвы U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Унаи Мельгосы проведет матч в литовском городе Друскининкай на местном стадионе.

В результате жеребьевки – в группу H попали команды Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы, Украины.

Путевки на ЧЕ U-21 получат победители квартета и лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за оставшиеся 4 путевки на Евро-2027 U-21, который пройдет в Албании и Сербии.

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2027 Литва U-21 – Украина U-21

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале УАФ

Инфографика

По теме:
ФОТО. Тренировка сборной Украины U-21 в Литве
ФОТО. Предматчевая тренировка. Молодежная сборная Украины сыграет с Литвой
Литва U-21 – Украина U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Литвы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Литва - Украина где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
