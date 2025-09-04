Молодежная сборная Украины U-21 проводит стартовый матч квалификации Евро-2027 U-21.

5 сентября в 19:00 встретятся сборные Литвы U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Унаи Мельгосы проведет матч в литовском городе Друскининкай на местном стадионе.

В результате жеребьевки – в группу H попали команды Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы, Украины.

Путевки на ЧЕ U-21 получат победители квартета и лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за оставшиеся 4 путевки на Евро-2027 U-21, который пройдет в Албании и Сербии.

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2027 Литва U-21 – Украина U-21

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале УАФ

Инфографика