  Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Евро U21
Литва U21
05.09.2025 19:00 - : -
УКРАИНА U21
Чемпионат Европы
03 сентября 2025, 21:27
Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 19:00 по Киеву

Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Коллаж Sport.ua

5 сентября, свою встречу в квалификации к евро проведут Литва U-21 и Украина U-21. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Литва U-21

Литовская молодежка, как и основная сборная, не может похвастаться высоким уровнем футбола. Последние официальные матчи команда провела еще в октябре прошлого года, когда завершилась квалификация к Евро. В упомянутом отборе Литва стала последней в своей группе, одержав всего одну победу при семи поражениях, пришлось соперничать с Данией, Чехией, Уэльсом и Исландией.

В марте этого года команда провела товарищескую встречу против ровесников из Латвии, уступив со счетом 0:2. Учитывая состав группы, шансы на попадание в основную часть Евро будут минимальными.

Украина U-21

Свой новый отбор к Евро начинает украинская молодежка, перед которой наверняка стоит задача пробиться в финальную часть турнира. Придется соперничать с Хорватией, Венгрией Турцией и Литвой.

Последние официальные матчи подопечные Унаи Мельгосы провели в июне этого года, в финальной части молодежного Евро. Команда смотрелась неплохо, группа была рабочая, но выйти в плей-офф не удалось. Начали с обидного поражения от датчан – 2:3, потом одолели ровесников из Финляндии – 2:0. В последней решающей битве не смогли справиться с Нидерландами – 0:2.

Конечно надо бороться за первую строчку в группе, которая позволит напрямую пробиться в финальную часть или же со второго места придется сыграть в плей-офф, а если повезет, лучшая команды среди вторых мест пробивается тоже напрямую на Евро.

Прогноз

Говорить об очных встречах нет смысла, так как команды этих возрастов пересекались больше десяти лет назад.

Украинцы котируются фаворитами, что выглядит логично, ведь невольно проводятся параллели с основными сборными и уровнем футбола в странах. Я думаю, гости смогут увезти три очка, хотя матч может получиться сложным. Поставлю здесь на успех украинцев с форой -1,5 гола за 1,85.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
