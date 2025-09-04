Сборная Франции останется без главного тренера. Дешам подтвердил свой уход

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что покинет национальную команду в сентябре следующего года. Наставник намерен квалифицироваться на чемпионат мира, который состоится в 2026 году, и сыграть на мундиале.

– Это ваш последний год в команде. Чем Дидье Дешам образца 2025 года отличается от того, каким он был в 2012?

– Он на тринадцать лет старше, но это не заметно, я знаю (улыбается – прим).

– Вы уже знаете, что будете делать в сентябре 2026 года?

– Да, конечно, все запрограммировано, спланировано, вы же меня знаете. Я мог уйти со сборной намного раньше, потому что все могло сложиться не так удачно. Цель – квалификация на чемпионат мира 2026 года, и это не только моя цель. После этого, в сентябре следующего года, меня там не будет, это точно. У меня такое чувство, будто я прощаюсь сейчас, но это не так. Это последний год, вот и все.

Благодаря моему разнообразному опыту я научился лучше контролировать свою роль и обязанности. Что-то получается само собой, что-то я делаю так же, а что-то – по-другому. Поколения меняются, приходится адаптироваться, но по мере продвижения по жизни опыт тоже важен, он меня подпитывает.

Главное, что я всегда чувствую себя хорошо, с тем же желанием, энергией и целеустремлённостью, – сообщил Дешам.