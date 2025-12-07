Холанд против Мбаппе и хэппи-хаус для Кюрасао. Тир лист групп ЧМ-2026

Группа сборной США на ЧМ выглядит забавно. Представьте: выходишь на мундиаль, который проводится раз в 4 года, а тут твой сильнейший соперник не Бразилия или Испания, а какая-то Турция. Как-то очень не очень. Конечно, повезло и шансы выйти из группы – безумно высокие, но нет вот этого ощущения, что большой турнир бросает перед командой большой вызов. Ненулевая вероятность, что на этом празднике футбола США так и не сыграют против ни одной топ-сборной. Что зрители не увидят своих любимцев на поле в игровых противостояниях с Мбаппе, Месси и Роналду. А все почему? Хочется сказать, что из-за гретых шариков... Но нет: те бы просто успели остыть за полтора часа ненужного шоу, которое устроила ФИФА перед жеребьевкой. США – хозяева соревнования, но судьба сложилась таким образом, что о сборной во время турнира болельщики без американского паспорта почти не будут говорить.

А так все как всегда: после жеребьевки есть, о чем поговорить. Сегодня занимаемся именно этим и составляем тир лист групп ЧМ. Ради каких будем сильно ждать турнира, а существование каких вообще не вызывает эмоций?

Предисловие

Прицельно обсуждать соревнование нет смысла: до него еще много времени, а целых 6 участников ЧМ еще даже не известны. Слишком многое может успеть измениться до лета. Поэтому в этом тексте не будет никакой тактики. А местами даже не будет как таковой оценки силы команд в группе: все-таки это первая реакция, а не какая-то глубокая аналитика. Акцент на том, станет ли просмотр матчей квартета потенциально интересным летом или нет. А раз формат именно такой, то материал – крайне субъективный. Держите это в голове, когда я буду распределять группы по категориям. Каким именно? Можно посмотреть на картинке ниже. Самые интересные квартеты – в паре верхних строк, наименее интересные – в паре нижних. Все, что ниже «Такое нам нужно», не страшно пропускать. А игнорировать какие-то поединки придется, ведь теперь на мундиале их будет 100+ – все не посмотришь.

Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, победитель плей-офф

А что там по другим каналам?

Не очень высоко котирую все группы стран-хозяек ЧМ: здесь мало звезд. Когда матчей так много, то внимание к себе будут привлекать Ямаль и Мбаппе, а не молодые и перспективные мексиканцы или южноафриканцы. Давайте подумаем: а кто вообще главная звезда квартета А? Сон, который постепенно приближается к завершению своей карьеры? Или Эриксен, который доигрывает в «Вольфсбурге»? Чтобы окончательно добить и без того такую проблемную группу, организаторы достали сюда из Европы часто скучных и прагматичных датчан... Убедить себя смотреть матчи этого квартета будет трудно. Но в самый низ нашего рейтинга я его не отправлю: намечаются очень равные поединки. То есть интрига будет. Это уже хоть что-то.

Группа B: Канада, победитель плей-офф, Катар, Швейцария

Гляну на фоне

Италия может спасти этот квартет, если квалифицируется на ЧМ. Вот буквально за уши вытащит в «Гляну на фоне», но никак не выше. На предыдущем мундиале Катар был хозяином, но даже так побил немало антирекордов. Буквально после каждого нового тура читал тогда о «достижениях» коллектива. Верить в него в квартете с двумя сильными европейцами и хозяевами турнира не приходится. А новые правила пропускают в раунды на вылет в большинстве групп по 3 команды, поэтому все остальные спокойно в абсолютно обычном режиме квалифицируются в плей-офф. Ну и да: в группе нет коллектива-зажигалки, который побежит в атаку всем составом и сыграет а-ля 3:3 хотя бы раз. Короче, качественный футбол – да, а вот много голов и интрига – пожалуй, нет. А если сюда вместо Италии проползет какая-нибудь Босния, то будет вообще грустно.

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия

Гляну на фоне

Еще один квартет для фонового просмотра. Все то же, что и выше: у нас слишком слабая команда из одной из корзин выпала. Коллективы калибра Гаити на ЧМ в основном именно из-за его расширения. Я до сих пор помню, как в 2018 году Панама праздновала забитый гол в ворота Англии как в последний раз. Нюанс: тогда счет стал 1:6. То есть такие сборные действительно приезжают не столько соревноваться, сколько на праздник футбола. Вполне могут проиграть с большой разницей вообще всем в группе – и все пройдут в плей-офф. Это портит впечатление от группы С. Впрочем, если абстрагироваться от явного аутсайдера, матчи здесь – топ. Марокко играет в футбол. Шотландия играет в футбол. Бразилия… ну… начнет играть в футбол к лету? Надежда есть. Короче, будет, на что посмотреть. Но ценность таких интересных поединков будет не слишком высока.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, победитель плей-офф

Платите, чтобы смотрел

Худшая группа всего ЧМ. Во-первых, здесь нет ни одной топовой команды. Во-вторых, здесь едва ли не самые слабые коллективы из корзин 2 и 3. Конкуренция? Та, пожалуй, нет: Турция и США должны разыграть первое место. Яркие матчи? Ну, Австралия давно такими не балует, а Парагвай завершил 18 туров отбора к ЧМ в Южной Америке с разницей голов 14:10, поэтому на него надежды я бы не возлагал... Короче, чем дальше пытаешься найти поводы смотреть группу D, тем сильнее закапываешься и разочаровываешься в ней. Кстати, здесь не получается покритиковать ФИФА за расширение ЧМ, потому что все эти коллективы и так, пожалуй, пробились бы на него. То есть виновен конкретно в данном случае именно жребий. Видимо, так бывает. Странно, что это «случается» с командой-хозяйкой, но мы сможем это отпустить: впереди для этого есть целых 6 месяцев.

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор

А что там по другим каналам?

Похороны для команды из Кюрасао. Непопулярное мнение: возможно, было бы лучше, если бы на ЧМ допускалось 64 команды. Не потому что больше – лучше, как думают в ФИФА, а потому что тогда можно было бы выпускать из группы только по 2 команды. Ведь когда в большинстве квартетов квалифицируются в раунды на выбывание 3 из 4 – это в основном неинтересно. Вот здесь Германия, Кот-д'Ивуар и Эквадор устроят хэппи-хаус бедной команде Кюрасао, которая без звезд в составе выползла на турнир. Она в любом случае была бы здесь туристкой, но в каком-то другом квартете могла бы повлиять хоть на что-то. Здесь не сумеет. Вероятно, Кот-д'Ивуару/Эквадору хватит разгрома африканцев, чтобы квалифицироваться в плей-офф при любых результатах других матчей. Разве есть интерес тогда эти другие матчи смотреть? Игры включать только ради шоу от Бундестим.

Группа F: Нидерланды, Япония, победитель плей-офф (Украина?), Тунис

Такое нам нужно

Честно: считал группу одной из самых интересных еще до того, как достали шарик с Украиной. Нидерланды гарантируют праздник игры в футбол. Япония – тоже, потому что там сейчас почти весь основной состав – игроки из Европы, фамилии которых на слуху. Тунис на фоне названных выглядит слабоватым, но на самом деле решающий раунд квалификации в Африке прошел без поражений и даже без пропущенных за 10 матчей! Настолько успешными в местном отборе были только 2 команды. Здесь все матчи могут быть интересными. Если на турнир поедет Украина – тем более. Но если даже вдруг нет, то Польша или Швеция хорошо впишутся в квартет. Кто тогда будет его аутсайдером? А точно ли Нидерланды смогут одолеть всех? Из-за равенства группы не получится ли так, что именно отсюда выйдет только 2, а не 3 команды? Короче, действительно хороший квартет. Да, у нас такие есть!

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

А что там по другим каналам?

Я не могу отправить в самый низ таблицы группу, в которой можно будет понаблюдать за Де Брюйне, Лукаку, Доку и Куртуа. Да и Египет с Ираном должны за 2 место сильно побороться, новозеландцы, если повезет, способны хотя бы в одном матче кому-то дать бой... То есть определенные интересные моменты все же есть. Но квартет – прямо-таки слабый. Среди топ-сборных Европы бельгийская – самая проблемная. Это уже не тот «золотой» состав, что раньше. Команда отправится в Северную Америку играть в футбол, а не выигрывать мундиаль. Египет имеет максимально неровный состав: грубо говоря, не за кем следить, кроме Салаха и Мармуша. Иран был, пожалуй, самым слабым во второй корзине. Новая Зеландия на бумаге среди самых слабых на турнире вообще. Я не уверен, что посмотрю хотя бы 1 матч группы G.

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай

Такое нам нужно

Кабо-Верде, кстати, во многих видах спорта прибавил, регулярно в последние годы имеет представительство на крупных международных форумах. Вряд ли на мундиале сборная прямо-таки впечатлит, но если в отборе одолела Камерун, то почему не сможет составить конкуренцию командам средне-высокого уровня? В Саудовской Аравии в последние годы много инвестируют в футбол – это должно дать выхлоп. На предыдущем ЧМ сборная одолела Аргентину (2:1), вдруг вы забыли. Уругвай привезет на турнир немало звезд и Бьелсу – гаранта того, что команда будет играть в веселый футбол. Ну а Испания – вообще действующий чемпион Европы. За одним из главных фаворитов турнира в матчах с такими соперниками будет интересно наблюдать. Очень разные представители и футбольные идеи в группе Н. Наверное, именно ради таких квартетов стоит проводить ЧМ.

Группа I: Франция, Сенегал, победитель плей-офф, Норвегия

Когда уже лето?

Я думаю, вы уже заметили, что у нас нет «группы смерти», но не выделить хотя бы одну было бы как-то неправильно: а как вообще будет ждать ЧМ с мыслью о том, что у него нет ни одного топ-квартета? Поэтому давайте называть таким вот этот. Из плей-офф сюда подтянется либо Боливия, либо Ирак, так что большой интриги за плей-офф здесь нет... Но есть дуэль Мбаппе и Холанда, которая стоит всего! Эрлинг впервые в жизни отправляется на ЧМ – и сразу встретится с его «боссом». Оба футболиста сейчас среди главных претендентов на Золотой мяч, поэтому их встреча в июне может иметь решающее значение для определения лучшего. Именно групповой этап даст ответ на вопрос о том, на что будет претендовать Норвегия на турнире. Нормально ли помечтать о победе? А как там Франция? Сенегал вообще Джексона привезет! А что еще нам нужно для счастья?

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания

Гляну на фоне

Нет второй сильной команды, мало звезд, явный аутсайдер. Короче, группа не без недостатков. Месси и Ко должны стартовать очень легко, но опыт ЧМ-2022 намекает: коллектив будет набирать обороты в течение турнира. То есть рано Аргентина на топ-уровне не заиграет. Алжир без звезд в составе, может, вообще не заиграет. То же самое с Иорданией. Уже сейчас могу назвать очень вероятный порядок команд в квартете: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания. Это проблема: у нас почти нет интриги. С другой стороны, у Аргентины топ-атака с Месси, Пасом, Мартинесом и Альваресом. Австрия в отборе на ЧМ забила 22 за 8 матчей, Алжир – 24 за 10. Последний еще и Мареза привезет нам показать. Может быть много-много голов, зрелище, перестрелки... Если квартеты без большой интриги, то только такие.

Группа K: Португалия, победитель плей-офф, Узбекистан, Колумбия

Гляну на фоне

Из плей-офф сюда еще заползет либо ДР Конго, либо Ямайка, так что это выглядит как единственный квартет аж с двумя явными «пассажирами». Колумбия и Португалия должны легко всех одолеть, поэтому большинство матчей – абсолютно проходные. С другой стороны, Португалия против Колумбии – уже вполне себе топ-матч. А встреча Узбекистана и, например, Ямайки – возможно, равная дуэль за место в плей-офф. Команды – слабые, но именно из-за этого и будут «умирать» на поле: больше шанса квалифицироваться в раунды на выбывание могут не получить в течение следующих десятилетий. Ну и да, есть не только командные интриги: Роналду проводит последний ЧМ! Жеребьевка дает ему идеальные карты в руки: просто бери и забивай одним из самых слабых на турнире и уходи красиво. Сможет ли? Пару матчей будет легко уговорить себя посмотреть хотя бы из-за Криша.

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама

Гляну на фоне

У хорватов очень возрастная сборная: Перишич, Модрич, Крамарич... Прошлый чемпионат мира проводился в середине сезона, что помогло команде: ее опытные футболисты были в форме и без накопленной усталости. А теперь могут подойти к турниру после изнурительного сезона. На крайнем Евро сборная уже не впечатлила. Поэтому Англия в квартете как будто без конкурента. Панаму уже упоминал выше: она априори здесь с туристической целью. В составе Ганы самый дорогой футболист играет в Чемпионшипе – такая себе реклама для сборной. Короче говоря, топ-футбола в квартете L будет мало. С другой стороны, интересно посмотреть и на уставших (?) хорватов, которые традиционно почему-то выстреливают на ЧМ, и на Англию с Тухелем: будет ли лучше, чем с Саутгейтом? Хороший квартет, чтобы «убить время» за просмотром его матчей.

Послесловие

В первые две строчки я поместил только 3 квартета, в последнюю пару – 4. Это много о чем. В основном я спрашивал себя, могу ли я поместить ту или иную группу выше. И пытался это делать, если у меня были причины или хотя бы поводы. Ни одной «группы смерти», поэтому лучшая – это Холанд против Мбаппе, что да, круто, но... оба все равно выйдут в плей-офф. Потому что там окажутся аж 32 команды из 48: еще попробуй не выйти. Неинтересных квартетов больше, чем интересных. При желании можно было более половины групп отнести к «Гляну на фоне», потому что там по плану 2-3 хороших матча, а все остальные – ну сыграют и сыграют. ФИФА добилась своего: теперь после жеребьевки чувствуется даже некое разочарование и нет вот этого трепета, сильного ожидания. Предполагаю, в 2026 году будет как никогда много зрителей, которые до раундов на вылет посмотрят буквально несколько матчей.

И знаете, что самое страшное? Они почти ничего не потеряют.