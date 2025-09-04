Луис де ла ФУЭНТЕ: «Мои игроки – фантастические. Не было конфликтов»

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящем выездном матче против национальной команды Болгарии в квалификации чемпионата мира-2026.

Команды встретятся 4 сентября на футбольном поле в Софии на «Национальном стадионе Васил Левски», начало в 21:45.

«Ожидаю очень сложной и интенсивной игры, которая потребует от нас нашей лучшей версии. Мы должны быть на максимуме, чтобы победить.

У нас есть очень четкая идея: контролировать мяч, атаковать, использовать скорость, но при этом уметь делать паузы, чтобы управлять игрой. Каждый игрок привносит свои качества, но все подчинено команде. Команда превыше всего.

Мои футболисты ведут себя фантастически, у нас нет проблем. Мы счастливы, что можем работать с такими игроками. Никаких конфликтов не было.

Пока мы забиваем больше, чем пропускаем, все в порядке. Но, конечно, нужно совершенствоваться. Мы играли против сильных соперников – таких как Нидерланды или Швейцария – и не сумели сохранить ту же надежность в обороне. Но в атаке мы достигли очень высоких показателей. Я больше волновался бы, если бы мы не создавали моменты.

Времена меняются – это видно по болгарским футболистам, которых вы упомянули. Это циклы, которые происходят во всех странах. Болгария сейчас находится в процессе развития. Я не до конца знаю их ситуацию, но уверен, что там есть талантливая молодежь. Вернуть те блестящие времена трудно, но новые циклы обязательно появятся.

Ямаль? Это часть нашей ответственности. Я познакомился с ним, когда ему было 16 лет, и здесь нужно быть скорее воспитателем, чем тренером. Ламин – очень умный и зрелый парень, прекрасно понимает посылы и сосредоточен на своих целях. Точно так же мы работали и с другими молодыми игроками.

Педри? Мы стараемся максимально использовать возможности футболистов всегда на благо команды. Педри настолько хорош, что может играть где угодно. Это дает нам варианты. Он один из лучших в мире.

Что скажу о Родри и Карвахале? Да, с того момента, как они здесь, они могут играть. Они в отличной форме, и мы решим, начнут ли они с первых минут, выйдут по ходу игры или отдохнут.

Для нас очень важно хорошо начать матч. Это соперник с большой мотивацией, трудный соперник. Наша обязанность – всегда побеждать. Мы хотели приехать спокойно, хорошо отдохнуть, потому что неделя короткая, и теперь думаем об этой игре.

Вызов Хорхе де Фрутоса? Это прекрасная сторона футбола. Все держится на работе, самопожертвовании, постоянстве. И Хорхе – пример того, что с этими ценностями можно добиться многого. В молодежке мы всегда его отмечали, а сейчас настало его время. Да, это произошло из-за травмы другого игрока, но уверен, что он воспользуется своим шансом», – сказал Луис.