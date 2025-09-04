Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис де ла ФУЭНТЕ: «Мои игроки – фантастические. Не было конфликтов»
ЧМ. Квалификация. Европа
Болгария
04.09.2025 21:45 - : -
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 11:20 | Обновлено 04 сентября 2025, 12:04
178
0

Луис де ла ФУЭНТЕ: «Мои игроки – фантастические. Не было конфликтов»

Тренер сборной Испании поделился мыслями о матче с Болгарией

04 сентября 2025, 11:20 | Обновлено 04 сентября 2025, 12:04
178
0
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Мои игроки – фантастические. Не было конфликтов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящем выездном матче против национальной команды Болгарии в квалификации чемпионата мира-2026.

Команды встретятся 4 сентября на футбольном поле в Софии на «Национальном стадионе Васил Левски», начало в 21:45.

«Ожидаю очень сложной и интенсивной игры, которая потребует от нас нашей лучшей версии. Мы должны быть на максимуме, чтобы победить.

У нас есть очень четкая идея: контролировать мяч, атаковать, использовать скорость, но при этом уметь делать паузы, чтобы управлять игрой. Каждый игрок привносит свои качества, но все подчинено команде. Команда превыше всего.

Мои футболисты ведут себя фантастически, у нас нет проблем. Мы счастливы, что можем работать с такими игроками. Никаких конфликтов не было.

Пока мы забиваем больше, чем пропускаем, все в порядке. Но, конечно, нужно совершенствоваться. Мы играли против сильных соперников – таких как Нидерланды или Швейцария – и не сумели сохранить ту же надежность в обороне. Но в атаке мы достигли очень высоких показателей. Я больше волновался бы, если бы мы не создавали моменты.

Времена меняются – это видно по болгарским футболистам, которых вы упомянули. Это циклы, которые происходят во всех странах. Болгария сейчас находится в процессе развития. Я не до конца знаю их ситуацию, но уверен, что там есть талантливая молодежь. Вернуть те блестящие времена трудно, но новые циклы обязательно появятся.

Ямаль? Это часть нашей ответственности. Я познакомился с ним, когда ему было 16 лет, и здесь нужно быть скорее воспитателем, чем тренером. Ламин – очень умный и зрелый парень, прекрасно понимает посылы и сосредоточен на своих целях. Точно так же мы работали и с другими молодыми игроками.

Педри? Мы стараемся максимально использовать возможности футболистов всегда на благо команды. Педри настолько хорош, что может играть где угодно. Это дает нам варианты. Он один из лучших в мире.

Что скажу о Родри и Карвахале? Да, с того момента, как они здесь, они могут играть. Они в отличной форме, и мы решим, начнут ли они с первых минут, выйдут по ходу игры или отдохнут.

Для нас очень важно хорошо начать матч. Это соперник с большой мотивацией, трудный соперник. Наша обязанность – всегда побеждать. Мы хотели приехать спокойно, хорошо отдохнуть, потому что неделя короткая, и теперь думаем об этой игре.

Вызов Хорхе де Фрутоса? Это прекрасная сторона футбола. Все держится на работе, самопожертвовании, постоянстве. И Хорхе – пример того, что с этими ценностями можно добиться многого. В молодежке мы всегда его отмечали, а сейчас настало его время. Да, это произошло из-за травмы другого игрока, но уверен, что он воспользуется своим шансом», – сказал Луис.

По теме:
Грузия – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Сборная Франции останется без главного тренера. Дешам подтвердил свой уход
Нидерланды – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Болгарии по футболу Луис де ла Фуэнте пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Футбол | 04 сентября 2025, 11:27 0
Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 19:00 по Киеву

Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Футбол | 04 сентября 2025, 07:03 1
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню

Матич, Майсурадзе, Битон, Мустафаев, Макуана, Эрнандес поддерживают форму с резервной командой

Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Футбол | 03.09.2025, 15:20
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Шовковский выбрал заявку Динамо на Лигу конференций 2025/26
Футбол | 04.09.2025, 07:35
Шовковский выбрал заявку Динамо на Лигу конференций 2025/26
Шовковский выбрал заявку Динамо на Лигу конференций 2025/26
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Футбол | 03.09.2025, 18:11
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 49
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 2
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 4
Бокс
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
03.09.2025, 07:02 2
Футбол
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем