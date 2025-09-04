Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин

В ночь на 4 сентября состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США 2025 в нижней части турнирной сетки женского одиночного разряда.

Вторая сеяная Ига Свентек потерпела поражение в двух сетах от американки Аманды Анисимовой.

Аманда взяла реванш у Иги за фиаско в финале Уимблдона-2025 и вышла в третий полуфинал Grand Slam в карьере.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Следующей соперницей Анисимовой будет экс-первая ракетка мира Наоми Осака – японка в двух сетах разобралась с Каролиной Муховой.

Для Осаки это будет пятый полуфинал на мейджорах в карьере и первый с 2021 году.

Ранее Анисимова и Осака играли между собой дважды в 2022 году – две победы на счету представительницы США.

Днем ранее на US Open прошли четвертьфинальные встречи в верхней части сетки, по итогам которых далее пробились Арина Соболенко и Джессика Пегула.

US Open 2025. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова [11] – Наоми Осака [23] – 4:6, 6:7 (3:7)

Аманда Анисимова [8] – Ига Свентек [2] – 6:4, 6:3

US Open 2025. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [4]

Наоми Осака [23] – Аманда Анисимова [8]