Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Полуфиналы в Нью-Йорке: Соболенко – Пегула, Осака – Анисимова
В ночь на 4 сентября состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США 2025 в нижней части турнирной сетки женского одиночного разряда.
Вторая сеяная Ига Свентек потерпела поражение в двух сетах от американки Аманды Анисимовой.
Аманда взяла реванш у Иги за фиаско в финале Уимблдона-2025 и вышла в третий полуфинал Grand Slam в карьере.
Следующей соперницей Анисимовой будет экс-первая ракетка мира Наоми Осака – японка в двух сетах разобралась с Каролиной Муховой.
Для Осаки это будет пятый полуфинал на мейджорах в карьере и первый с 2021 году.
Ранее Анисимова и Осака играли между собой дважды в 2022 году – две победы на счету представительницы США.
Днем ранее на US Open прошли четвертьфинальные встречи в верхней части сетки, по итогам которых далее пробились Арина Соболенко и Джессика Пегула.
US Open 2025. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Каролина Мухова [11] – Наоми Осака [23] – 4:6, 6:7 (3:7)
Аманда Анисимова [8] – Ига Свентек [2] – 6:4, 6:3
US Open 2025. Пары 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [4]
Наоми Осака [23] – Аманда Анисимова [8]
