Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
US Open
04 сентября 2025, 08:42 | Обновлено 04 сентября 2025, 08:48
1665
1

Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин

Полуфиналы в Нью-Йорке: Соболенко – Пегула, Осака – Анисимова

04 сентября 2025, 08:42 | Обновлено 04 сентября 2025, 08:48
1665
1
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

В ночь на 4 сентября состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США 2025 в нижней части турнирной сетки женского одиночного разряда.

Вторая сеяная Ига Свентек потерпела поражение в двух сетах от американки Аманды Анисимовой.

Аманда взяла реванш у Иги за фиаско в финале Уимблдона-2025 и вышла в третий полуфинал Grand Slam в карьере.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Следующей соперницей Анисимовой будет экс-первая ракетка мира Наоми Осака – японка в двух сетах разобралась с Каролиной Муховой.

Для Осаки это будет пятый полуфинал на мейджорах в карьере и первый с 2021 году.

Ранее Анисимова и Осака играли между собой дважды в 2022 году – две победы на счету представительницы США.

Днем ранее на US Open прошли четвертьфинальные встречи в верхней части сетки, по итогам которых далее пробились Арина Соболенко и Джессика Пегула.

US Open 2025. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова [11] – Наоми Осака [23] – 4:6, 6:7 (3:7)
Аманда Анисимова [8] – Ига Свентек [2] – 6:4, 6:3

US Open 2025. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [4]
Наоми Осака [23] – Аманда Анисимова [8]

По теме:
Синнер не оставил шансов 10-й ракетке мира и вышел в полуфинал US Open 2025
ВИДЕО. Как Мухова и Осака определили последнюю полуфиналистку US Open 2025
Реванш удался: Анисимова выбила Свентек на пути в полуфинал US Open
US Open 2025 статистические расклады Наоми Осака Аманда Анисимова Каролина Мухова Ига Свёнтек Арина Соболенко Джессика Пегула
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Команда начинает рассыпаться». Вернидуб высказался о топ-клубе УПЛ
Футбол | 03 сентября 2025, 09:51 0
«Команда начинает рассыпаться». Вернидуб высказался о топ-клубе УПЛ
«Команда начинает рассыпаться». Вернидуб высказался о топ-клубе УПЛ

Украинский коуч прокомментировал игру «Полесья»

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Футбол | 04 сентября 2025, 05:49 2
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»

Президент «Ингульца» выступил с заявлением

Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Футбол | 03.09.2025, 10:41
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Бокс | 03.09.2025, 18:59
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
ДЖОКОВИЧ: «Все ждут финал Синнер – Алькарас. Я попробую испортить планы»
Теннис | 03.09.2025, 20:19
ДЖОКОВИЧ: «Все ждут финал Синнер – Алькарас. Я попробую испортить планы»
ДЖОКОВИЧ: «Все ждут финал Синнер – Алькарас. Я попробую испортить планы»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
З дитинства за Пегулу
Ответить
0
Популярные новости
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
02.09.2025, 08:36 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
02.09.2025, 15:16 115
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
03.09.2025, 01:45
Другие виды
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 27
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Он делает это так же, как Усик. Как будто змея какая-то»
Майрис БРИЕДИС: «Он делает это так же, как Усик. Как будто змея какая-то»
03.09.2025, 02:10
Бокс
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром от Ингульца
Дебют Хачериди, третий гол Сиднея и разгром от Ингульца
02.09.2025, 14:20 2
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем