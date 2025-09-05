Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.

23-летний футболист покинул ФК «Университета Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими».

По информации источника, у Бленуцы был вариант с переходом в российский «крылья советов». Отмечается, что игрок сам хотел играть в рф, но в итоге не сложилось и он приехал в Киев.

Ранее сообщалось, что Владислав Бленуце является сторонником российского контента.