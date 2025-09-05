Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист мечтал поехать играть в рф, но в итоге перешел в Динамо Киев
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 06:22 |
Футболист мечтал поехать играть в рф, но в итоге перешел в Динамо Киев

Владислав Бленуце мог оказаться в россии

Футболист мечтал поехать играть в рф, но в итоге перешел в Динамо Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.

23-летний футболист покинул ФК «Университета Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими».

По информации источника, у Бленуцы был вариант с переходом в российский «крылья советов». Отмечается, что игрок сам хотел играть в рф, но в итоге не сложилось и он приехал в Киев.

Ранее сообщалось, что Владислав Бленуце является сторонником российского контента.

Дмитрий Олейник
