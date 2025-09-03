Английский клуб обратился к украинцу, который покинул Премьер-лигу

Форвард английского «Сандерленда» Назарий Русин покинул Премьер-лигу и продолжит карьеру в чемпионате Польши. Об аренде 26-летнего футболиста объявил футбольный клуб «Арка» Гдыня.

После оформления сделки, «черные коты» обратились к украинскому игроку и пожелали ему удачи в новой команде:

«ФК «Сандерленд» подтверждает, что Назарий Русин перешел в «Арку» Гдыню на правах аренды. Удачи тебе, Наз!» – написала пресс-служба английского клуба в социальных сетях.

Форвард перебрался в чемпионат Англии в сентябре 2023 года из луганской «Зари» за 2,5 млн евро. Провел 24 матча во всех турнирах за первую команду, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В прошлом сезоне Назарий сыграл десять матчей в Чемпионшипе и английских кубках, однако не сумел отличиться результативными действиями. В январе нынешнего года Русин отправился в Хорватию, где провел 17 поединков в составе «Хайдука» (один ассист).