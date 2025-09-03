Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «К сожалению». Вернидуб ответил, кто будет бороться за победу в УПЛ 2025/26
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 17:01 | Обновлено 03 сентября 2025, 17:02
Известный украинский тренер выделил только «Шахтер» и «Динамо»

ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогноз на чемпионскую гонку сезона УПЛ 2025/26.

– Юрий Николаевич, в чемпионате страны команды провели четыре тура и ушли на двухнедельную паузу. Что скажете о старте в национальном первенстве?

– Ничего нового я пока не вижу (улыбается). На вершине турнирной таблицы находятся «Динамо» и «Шахтер», что пока является наиболее справедливым результатом.

– Кто-то сможет составить им конкуренцию, как в прошлом сезоне это сделала «Александрия»?

– Думаю, нет. К сожалению. По крайней мере, сейчас я не вижу таких команд. В текущем чемпионате именно «Динамо» и «Шахтер» без посторонней помощи будут решать, кто будет чемпионом, а кто – серебряным призером.

Дмитрий Вус
