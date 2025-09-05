Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 сентября 2025, 01:56
Известно, сколько Суркис заплатил за игрока, который вляпался в скандал

Трансфер Бленуце обошелся «Динамо» в немалые деньги

ФК Динамо. Владислав Бленуце

Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.

23-летний футболист покинул ФК «Университета Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими».

По информации источника, Динамо заплатило за 23-летнего румына около 2,5 миллиона евро + 20% от суммы следующей продажи. Это самое дорогое приобретение киевского клуба в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Владислав Бленуце является сторонником российского контента.

