Известно, сколько Суркис заплатил за игрока, который вляпался в скандал
Трансфер Бленуце обошелся «Динамо» в немалые деньги
Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.
23-летний футболист покинул ФК «Университета Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими».
По информации источника, Динамо заплатило за 23-летнего румына около 2,5 миллиона евро + 20% от суммы следующей продажи. Это самое дорогое приобретение киевского клуба в текущее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Владислав Бленуце является сторонником российского контента.
