Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
04 сентября 2025, 01:01 |
Лобановский занял третье место в интересном рейтинге. Первый – Симеоне

Издание FourFourTwo составило список тех, кто никогда не побеждал в Лиге чемпионов или КЕЧ

Лобановский занял третье место в интересном рейтинге. Первый – Симеоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Лобановский

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших тренеров в истории футбола, которые никогда не побеждали в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

Легендарный экс-наставник киевского «Динамо» Валерий Лобановский разместился на третьей позиции, выше него оказались только француз Арсен Венгер и аргентинец Диего Симеоне.

«Влияние Лобановского на меня было настолько глубоким, что он до сих пор часто мне снится», – сказал Андрей Шевченко, один из самых известных учеников украинского мастера. Но можно заполнить целую библиотеку в дань уважения тренеру, которого можно охарактеризовать фразой: он опередил своё время.

Верящий в науку, аналитику и высокую интенсивность, Лобановский возглавлял сборную Советского Союза на двух чемпионатах мира и вывел ее в финал Евро-88. Однако именно три периода в киевском «Динамо» стали для него определяющими – 13 чемпионских титулов и два Кубка обладателей кубков.

Он, вероятно, возглавил бы этот список, если бы дошел до финала Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. Однако ближе всего к этому Лобановский был в 1999 году, когда вывел блестящую киевскую команду с Шевченко в полуфинал, где та потерпела поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 4:3», – отмечает издание.

Рейтинг лучших тренеров в истории футбола, которые никогда не побеждали в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов

(по версии FourFourTwo )

  1. Диего Симеоне (Атлетико Мадрид)
  2. Арсен Венгер (Монако, Арсенал)
  3. Валерий Лобановский (Динамо Киев)
  4. Бобби Робсон (Порту, Ньюкасл)
  5. Массимилиано Аллегри (Милан, Ювентус)
  6. Маурисио Почеттино (Тоттенхэм, ПСЖ)
  7. Мирча Луческу (Галатасарай, Шахтер, Интер, Бешикташ, Рапид Бухарест, Динамо Киев)
  8. Кенни Далглиш (Ньюкасл)
  9. Отто Рехагель (Вердер, Кайзерслаутерн)
  10. Дидье Дешам (Монако, Марсель)
  11. Унаи Эмери (Спартак, Валенсия, Севилья, ПСЖ, Арсенал, Вильярреал, Астон Вилла)
  12. Антонио Конте (Ювентус, Челси, Интер, Тоттенхэм)
Диего Симеоне Арсен Венгер Валерий Лобановский Бобби Робсон Массимилиано Аллегри Маурисио Почеттино Мирча Луческу Кенни Далглиш Отто Рехагель Дидье Дешам Унаи Эмери Антонио Конте рейтинг FourFourTwo Лига чемпионов
Николай Титюк Источник: FourFourTwo
