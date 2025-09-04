Лобановский занял третье место в интересном рейтинге. Первый – Симеоне

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших тренеров в истории футбола, которые никогда не побеждали в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

Легендарный экс-наставник киевского «Динамо» Валерий Лобановский разместился на третьей позиции, выше него оказались только француз Арсен Венгер и аргентинец Диего Симеоне.

«Влияние Лобановского на меня было настолько глубоким, что он до сих пор часто мне снится», – сказал Андрей Шевченко, один из самых известных учеников украинского мастера. Но можно заполнить целую библиотеку в дань уважения тренеру, которого можно охарактеризовать фразой: он опередил своё время.

Верящий в науку, аналитику и высокую интенсивность, Лобановский возглавлял сборную Советского Союза на двух чемпионатах мира и вывел ее в финал Евро-88. Однако именно три периода в киевском «Динамо» стали для него определяющими – 13 чемпионских титулов и два Кубка обладателей кубков.

Он, вероятно, возглавил бы этот список, если бы дошел до финала Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. Однако ближе всего к этому Лобановский был в 1999 году, когда вывел блестящую киевскую команду с Шевченко в полуфинал, где та потерпела поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 4:3», – отмечает издание.

Рейтинг лучших тренеров в истории футбола, которые никогда не побеждали в Лиге чемпионов/Кубка европейских чемпионов

(по версии FourFourTwo )