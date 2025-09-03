ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в ЛК подписал защитника с опытом АПЛ

Итальянская «Фиорентина» в последние дни трансферного окна официально оформила переход флангового защитника «Брайтона» Тарика Лэмпти.

По информации известного статистического портала Transfermarkt, игрок обошелся «фиалкам» в 6 миллионов евро. Контракт Тарика с итальянским клубом рассчитан на три сезона – до 2028 года.

Футболист в новой команде будет выступать под 48-м номером.

В течение последних пяти лет Лэмпти защищал цвета «Брайтона», проведя 122 поединка. В активе защитника пять забитых мячей и 12 результативных передач.

Тарик – воспитанник лондонского «Челси», прошедший все уровни молодежных команд, однако за основу «аристократов» он сыграл лишь три матча.

Напомним, что «Фиорентина» станет соперником киевского «Динамо» на групповом этапе Лиги конференций. Итальянский клуб примет «бело-синих» на своем стадионе 11 декабря.