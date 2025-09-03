Лига конференций03 сентября 2025, 04:57 | Обновлено 03 сентября 2025, 05:35
40
0
Началась продажа билетов на матчи Шахтера в Лиге конференций в Кракове
Соперниками донецкой команды будут Легия, Риека и Брейдаблик
03 сентября 2025, 04:57 | Обновлено 03 сентября 2025, 05:35
40
0
В октябре Шахтер начнет выступления в основном этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.
Свои домашние матчи команда будет проводить на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша).
Соперниками горняков в этих поединках будут Легия (Польша), Риека (Хорватия), Брейдаблик (Исландия).
Расписание домашних матчей Шахтера (начало – по киевскому времени)
- 2-й тур. 23 октября, 19:45. Шахтер – Легия
- 3-й тур. 6 ноября, 19:45. Шахтер – Брейдаблик
- 6-й тур. 18 декабря, 22:00. Шахтер – Риека
Приобрести пакеты ЛК можно на официальном сайте Шахтера.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 сентября 2025, 09:52 2
«Удинезе» был заинтересован в услугах Дениса Попова
Футбол | 02 сентября 2025, 16:14 38
Василий Буртник пополнил состав киевлян
Футбол | 03.09.2025, 03:04
Футбол | 02.09.2025, 23:44
Футбол | 02.09.2025, 07:46
Комментарии 0
Популярные новости
01.09.2025, 05:19
01.09.2025, 07:11 4
01.09.2025, 07:45 48
01.09.2025, 05:59
01.09.2025, 10:13 4
02.09.2025, 07:15 1
01.09.2025, 21:10 143
01.09.2025, 15:35 131