Началась продажа билетов на матчи Шахтера в Лиге конференций в Кракове

В октябре Шахтер начнет выступления в основном этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.

Свои домашние матчи команда будет проводить на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша).

Соперниками горняков в этих поединках будут Легия (Польша), Риека (Хорватия), Брейдаблик (Исландия).

Расписание домашних матчей Шахтера (начало – по киевскому времени)

2-й тур. 23 октября, 19:45. Шахтер – Легия

3-й тур. 6 ноября, 19:45. Шахтер – Брейдаблик

6-й тур. 18 декабря, 22:00. Шахтер – Риека

Приобрести пакеты ЛК можно на официальном сайте Шахтера.