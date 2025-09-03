Началась продажа билетов на матчи Шахтера в Лиге конференций в Кракове

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
03 сентября 2025, 04:57 | Обновлено 03 сентября 2025, 05:35
Соперниками донецкой команды будут Легия, Риека и Брейдаблик

ФК Шахтер

В октябре Шахтер начнет выступления в основном этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.

Свои домашние матчи команда будет проводить на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша).

Соперниками горняков в этих поединках будут Легия (Польша), Риека (Хорватия), Брейдаблик (Исландия).

Расписание домашних матчей Шахтера (начало – по киевскому времени)

  • 2-й тур. 23 октября, 19:45. Шахтер – Легия
  • 3-й тур. 6 ноября, 19:45. Шахтер – Брейдаблик
  • 6-й тур. 18 декабря, 22:00. Шахтер – Риека

Приобрести пакеты ЛК можно на официальном сайте Шахтера.

Лига конференций билеты Шахтер Донецк Легия Варшава Риека Брейдаблик
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
