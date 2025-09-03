Экс-игрок сборной Украины: «Бенфика смогла перехватить Судакова»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кандауров, на клубном уровне выступавший за «Бенфику», оценил перспективы недавно перебравшегося в расположение «орлов» Георгия Судакова.

– Сергей Викторович, как вы отреагировали на трансфер Судакова в Бенфику?

– Однозначно, положительно. Я рад, что в Бенфике появился еще один украинец. У Судакова очень приличная пресса в Португалии, все эксперты в один голос говорят, что Георгий – это топ-футболист очень высокого уровня, и Бенфика должна быть довольна его приобретением.

Португальские СМИ писали, что Порту вел переговоры с Судаковым с февраля, но Бенфика сумела перехватить его у главного конкурента. В Бенфике очень грамотный спортивный директор, умеющий договариваться.

– Как думаете, где Судакову было бы проще сыграть: в Порту или в Бенфике?

– Сложный вопрос. Наверное, зимой проще было бы засиять в Порту, который в тот момент был в разобранном состоянии. Но сейчас команда, как и Бенфика, на ходу. Также в Порту на позиции Судакова играет восходящая звезда Родрига Мора, которого чуть не продали в Саудовскую Аравию за 73 миллиона. Потому в этом плане Судакову будет проще в Бенфике, тем более здесь играет Трубин, который поможет ему с адаптацией.

– Что думаете о перспективах Судакова в Бенфике?

– Судакову будет непросто, потому что в Португалии достаточно сложный чемпионат, но Георгий хотел попасть в Европу и должен воспользоваться шансом. Сразу попасть во главу угла, возможно, будет сложно, потому что команда уже сыгралась, но игрок креативного плана очень нужен Бенфике, поэтому шансы он точно будет получать. Дальше все зависит от него, – сказал Кандауров.