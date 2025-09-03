Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Бенфика смогла перехватить Судакова»
Португалия
03 сентября 2025, 15:24 |
693
0

Экс-игрок сборной Украины: «Бенфика смогла перехватить Судакова»

Сергей Кандауров верит в успех украинца в расположении «орлов»

03 сентября 2025, 15:24 |
693
0
Экс-игрок сборной Украины: «Бенфика смогла перехватить Судакова»
ФК Бенфика. Георгий Судаков

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кандауров, на клубном уровне выступавший за «Бенфику», оценил перспективы недавно перебравшегося в расположение «орлов» Георгия Судакова.

– Сергей Викторович, как вы отреагировали на трансфер Судакова в Бенфику?

– Однозначно, положительно. Я рад, что в Бенфике появился еще один украинец. У Судакова очень приличная пресса в Португалии, все эксперты в один голос говорят, что Георгий – это топ-футболист очень высокого уровня, и Бенфика должна быть довольна его приобретением.

Португальские СМИ писали, что Порту вел переговоры с Судаковым с февраля, но Бенфика сумела перехватить его у главного конкурента. В Бенфике очень грамотный спортивный директор, умеющий договариваться.

– Как думаете, где Судакову было бы проще сыграть: в Порту или в Бенфике?

– Сложный вопрос. Наверное, зимой проще было бы засиять в Порту, который в тот момент был в разобранном состоянии. Но сейчас команда, как и Бенфика, на ходу. Также в Порту на позиции Судакова играет восходящая звезда Родрига Мора, которого чуть не продали в Саудовскую Аравию за 73 миллиона. Потому в этом плане Судакову будет проще в Бенфике, тем более здесь играет Трубин, который поможет ему с адаптацией.

– Что думаете о перспективах Судакова в Бенфике?

– Судакову будет непросто, потому что в Португалии достаточно сложный чемпионат, но Георгий хотел попасть в Европу и должен воспользоваться шансом. Сразу попасть во главу угла, возможно, будет сложно, потому что команда уже сыгралась, но игрок креативного плана очень нужен Бенфике, поэтому шансы он точно будет получать. Дальше все зависит от него, – сказал Кандауров.

По теме:
37-летний экс-лидер Шахтера вернулся в Бразилию, нарушив свое обещание
ВИДЕО. Большое интервью Ваната перед уходом из Динамо
Бражко обратился к Ванату после трансфера форварда из Динамо в Жирону
Георгий Судаков Сергей Кандауров Бенфика чемпионат Португалии по футболу Порту трансферы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03 сентября 2025, 01:07 88
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера

Владислав Бленуце перешел в киевский клуб

Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Футбол | 03 сентября 2025, 15:20 14
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену

Владислав Дубинчак заменит Виталия Миколенко

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Футбол | 02.09.2025, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ФОТО. Интенсивная работа. Как молодежка U-21 готовится к отбору на ЧЕ-2027
Футбол | 03.09.2025, 15:03
ФОТО. Интенсивная работа. Как молодежка U-21 готовится к отбору на ЧЕ-2027
ФОТО. Интенсивная работа. Как молодежка U-21 готовится к отбору на ЧЕ-2027
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Футбол | 03.09.2025, 02:45
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 23
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 1
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 25
Футбол
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
01.09.2025, 23:34
Бокс
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 7
Футбол
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
01.09.2025, 20:15 1
Волейбол
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
01.09.2025, 19:33 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем