ОФИЦИАЛЬНО. Открыл место Судакову. Игрок Бенфики перебрался в АПЛ

26-летний полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш официально перешел в английский клуб «Бернли».

Португальский игрок будет выступать за представителя АПЛ на правах годичной аренды с возможностью полноценного трансфера.

«Играть в Премьер-лиге всегда было моей мечтой, поэтому этот день особенный для меня и моей семьи.

Это самая великая и сильная лига в мире, и присоединиться к «Бернли» именно сейчас для меня очень волнительно.

Я с нетерпением жду возможности выступать за этот исторический клуб и отдавать все силы на пользу болельщиков «Бернли», – сказал Луиш.

Летом 2019 года Флорентин был переведен из молодежной команды в основу «Бенфики». С тех пор полузащитник отыграл 183 поединка за клуб, в которых оформил пять результативных передач и четыре гола.

Ранее к португальской команде присоединился украинский полузащитник Георгий Судаков.