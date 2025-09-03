ОФИЦИАЛЬНО. Открыл место Судакову. Игрок Бенфики перебрался в АПЛ
Флорентину Луиш на правах оренды стал игроком «Бернли»
26-летний полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш официально перешел в английский клуб «Бернли».
Португальский игрок будет выступать за представителя АПЛ на правах годичной аренды с возможностью полноценного трансфера.
«Играть в Премьер-лиге всегда было моей мечтой, поэтому этот день особенный для меня и моей семьи.
Это самая великая и сильная лига в мире, и присоединиться к «Бернли» именно сейчас для меня очень волнительно.
Я с нетерпением жду возможности выступать за этот исторический клуб и отдавать все силы на пользу болельщиков «Бернли», – сказал Луиш.
Летом 2019 года Флорентин был переведен из молодежной команды в основу «Бенфики». С тех пор полузащитник отыграл 183 поединка за клуб, в которых оформил пять результативных передач и четыре гола.
Ранее к португальской команде присоединился украинский полузащитник Георгий Судаков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вацко рад, что хотя бы Ванат сумел уйти в топ-чемпионат
Илья Крупский мог стать футболистом киевского клуба