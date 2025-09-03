Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Открыл место Судакову. Игрок Бенфики перебрался в АПЛ
Англия
03 сентября 2025, 09:58 | Обновлено 03 сентября 2025, 10:03
839
0

ОФИЦИАЛЬНО. Открыл место Судакову. Игрок Бенфики перебрался в АПЛ

Флорентину Луиш на правах оренды стал игроком «Бернли»

03 сентября 2025, 09:58 | Обновлено 03 сентября 2025, 10:03
839
0
ОФИЦИАЛЬНО. Открыл место Судакову. Игрок Бенфики перебрался в АПЛ
ФК Бернли. Флорентину Луиш

26-летний полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш официально перешел в английский клуб «Бернли».

Португальский игрок будет выступать за представителя АПЛ на правах годичной аренды с возможностью полноценного трансфера.

«Играть в Премьер-лиге всегда было моей мечтой, поэтому этот день особенный для меня и моей семьи.

Это самая великая и сильная лига в мире, и присоединиться к «Бернли» именно сейчас для меня очень волнительно.

Я с нетерпением жду возможности выступать за этот исторический клуб и отдавать все силы на пользу болельщиков «Бернли», – сказал Луиш.

Летом 2019 года Флорентин был переведен из молодежной команды в основу «Бенфики». С тех пор полузащитник отыграл 183 поединка за клуб, в которых оформил пять результативных передач и четыре гола.

Ранее к португальской команде присоединился украинский полузащитник Георгий Судаков.

По теме:
Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на английского полузащитника
Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед отдал защитника в аренду в клуб Чемпионшипа
Флорентину Луиш Бернли Бенфика трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков
Андрей Витренко Источник: ФК Бернли
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Если бы не клаусула, то готовился бы Ванат к дерби с Оболонью»
Футбол | 03 сентября 2025, 02:59 4
Эксперт: «Если бы не клаусула, то готовился бы Ванат к дерби с Оболонью»
Эксперт: «Если бы не клаусула, то готовился бы Ванат к дерби с Оболонью»

Вацко рад, что хотя бы Ванат сумел уйти в топ-чемпионат

Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Футбол | 02 сентября 2025, 18:46 3
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»

Илья Крупский мог стать футболистом киевского клуба

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Я хочу возродить Довбика. Это идеальный футболист»
Футбол | 03.09.2025, 09:52
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Я хочу возродить Довбика. Это идеальный футболист»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Я хочу возродить Довбика. Это идеальный футболист»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Футбол | 02.09.2025, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03.09.2025, 01:07
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
01.09.2025, 23:34
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 25
Футбол
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
02.09.2025, 17:59 7
Бокс
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
02.09.2025, 15:16 114
Футбол
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
01.09.2025, 19:23
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
01.09.2025, 23:41 43
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем