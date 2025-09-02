ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Милана перебрался в Аталанту

Американский полузащитник «Милана» Юнус Муса перебрался в «Аталанту». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

22-летний полузащитник присоединился к клубу из Бергамо на правах аренды, срок которой составит 1 сезон.

В прошедшем сезоне Юнус Муса провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» подписал немецкого защитника.