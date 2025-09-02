ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Милана перебрался в Аталанту
Юнус Муса присоединился к «Аталанте»
Американский полузащитник «Милана» Юнус Муса перебрался в «Аталанту». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
22-летний полузащитник присоединился к клубу из Бергамо на правах аренды, срок которой составит 1 сезон.
В прошедшем сезоне Юнус Муса провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Милан» подписал немецкого защитника.
Yunus is here 🖤💙@newbalance | #GoAtalantaGo— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 1, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шола Огундана перешел в столичный клуб
Новичком киевлян стал Алиу Тиаре из «Гавра»