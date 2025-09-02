Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Милана перебрался в Аталанту
Италия
02 сентября 2025, 18:29 | Обновлено 02 сентября 2025, 18:35
518
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Милана перебрался в Аталанту

Юнус Муса присоединился к «Аталанте»

02 сентября 2025, 18:29 | Обновлено 02 сентября 2025, 18:35
518
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Милана перебрался в Аталанту
Getty Images/Global Images Ukraine. Юнус Муса

Американский полузащитник «Милана» Юнус Муса перебрался в «Аталанту». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

22-летний полузащитник присоединился к клубу из Бергамо на правах аренды, срок которой составит 1 сезон.

В прошедшем сезоне Юнус Муса провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» подписал немецкого защитника.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник РБ Лейпциг перебрался в Наполи
Игрок сборной Украины объяснил, почему ушел из культового клуба АПЛ
Чем запомнился Кевин в составе Шахтера? Статистика бразильца
Юнус Муса Аталанта Милан трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Даниил Кирияка Источник: ФК Аталанта Бергамо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Футбол | 01 сентября 2025, 21:10 141
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера

Шола Огундана перешел в столичный клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Футбол | 02 сентября 2025, 15:16 75
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата

Новичком киевлян стал Алиу Тиаре из «Гавра»

АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
Бокс | 02.09.2025, 07:15
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
Новичок сборной Украины: «Франция – это космос. Но хочу дебютировать»
Футбол | 02.09.2025, 17:22
Новичок сборной Украины: «Франция – это космос. Но хочу дебютировать»
Новичок сборной Украины: «Франция – это космос. Но хочу дебютировать»
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 01.09.2025, 23:41
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 130
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 38
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
01.09.2025, 02:47 4
Футбол
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
01.09.2025, 03:20
Бокс
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем