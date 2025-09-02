ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал немецкого защитника

Немецкий защитник Давид Одогу перебрался из «Вольфсбурга» в «Милан». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Соглашение между 19-летним футболистом и итальянским грандом рассчитано до лета 2029 года.

В прошедшем сезоне Давид Одогу провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Фулхэм» подписал вингера «Милана».