Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал немецкого защитника
Италия
02 сентября 2025, 14:23
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал немецкого защитника

Давид Одогу стал игроком итальянского клуба

ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал немецкого защитника
Милан. Давид Одогу

Немецкий защитник Давид Одогу перебрался из «Вольфсбурга» в «Милан». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Соглашение между 19-летним футболистом и итальянским грандом рассчитано до лета 2029 года.

В прошедшем сезоне Давид Одогу провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Фулхэм» подписал вингера «Милана».

трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A Милан Вольфсбург
Даниил Кирияка Источник: ФК Милан
