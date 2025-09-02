ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал немецкого защитника
Давид Одогу стал игроком итальянского клуба
Немецкий защитник Давид Одогу перебрался из «Вольфсбурга» в «Милан». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Соглашение между 19-летним футболистом и итальянским грандом рассчитано до лета 2029 года.
В прошедшем сезоне Давид Одогу провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что «Фулхэм» подписал вингера «Милана».
Willkommen, David! 🇩🇪 #WelcomeOdogu— AC Milan (@acmilan) September 1, 2025
