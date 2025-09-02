Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону

Форвард Владислав Ванат перебрался из «Динамо» в состав «Жироны». Игрок для официального сайта киевлян прокомментировал этот трансфер.

– Влад, через 10 лет ты покидаешь «Динамо»… Какие эмоции испытываешь сейчас?

– «Динамо» Киев – мой дом, это клуб, давший мне возможность заниматься делом моей жизни и реализовать мечту. Вся моя семья всегда болела за киевлян, болельщиком этого клуба был и я. Для меня было честью выступать за этот клуб и невозможно передать словами мою благодарность и любовь, которую я испытываю к этой команде… Я никогда не забуду свои эмоции от дебютного матча, радость после первого забитого мяча. Этот клуб дал мне возможность и здесь я сделал ключевые шаги в своей карьере.

– Ты общался с президентом «Динамо» после своего перехода в «Жирону». Что Игорь Михайлович сказал тебе об этом?

– Он поддержал меня и пожелал удачи. Я очень благодарен президенту за все, что он сделал для меня и клуба в целом. Мне приятно, что я могу обратиться к нему с вопросом или за советом – и всегда получу ценный ответ. Сейчас у меня есть возможность играть в одном из лучших клубных чемпионатов мира, и я сделаю все, чтобы прославить в нем свою страну и клуб, откуда я родом…