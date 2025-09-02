Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 20:50 | Обновлено 02 сентября 2025, 20:51
Эксперт: «Если бы не клаусула, то готовился бы Ванат к дерби с Оболонью»

Вацко рад, что хотя бы Ванат сумел уйти в топ-чемпионат

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко уверен, что Динамо не продало бы Владислава Ваната в Жирону, если бы не клаусула, которую активировал испанский клуб.

«Если бы не клаусула, то готовился бы Ванат сейчас к невероятному дерби с Оболонью. Его бы не продали. Посмотрите на Бражко. Как можно было не продать, когда 20 миллионов давали (Вулверхэмптон – прим)? И что сейчас играет Владимир и какая у него цена?».

«История Ваната показывает игрокам Динамо – прописывайте реальную клаусулу в контракте», – сказал Вацко.

Жирона отдаст за украинского форварда 17 миллионов евро.

По теме:
Трансфер Доннаруммы стал вторым самым дорогим среди итальянских вратарей
Усиление обороны Динамо. Статистика нового центрбека киевлян
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Спортинга перебрался в Бундеслигу
Владислав Ванат Виктор Вацко Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Жирона
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Комментарии 0
