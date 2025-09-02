Эксперт: «Если бы не клаусула, то готовился бы Ванат к дерби с Оболонью»
Вацко рад, что хотя бы Ванат сумел уйти в топ-чемпионат
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко уверен, что Динамо не продало бы Владислава Ваната в Жирону, если бы не клаусула, которую активировал испанский клуб.
«Если бы не клаусула, то готовился бы Ванат сейчас к невероятному дерби с Оболонью. Его бы не продали. Посмотрите на Бражко. Как можно было не продать, когда 20 миллионов давали (Вулверхэмптон – прим)? И что сейчас играет Владимир и какая у него цена?».
«История Ваната показывает игрокам Динамо – прописывайте реальную клаусулу в контракте», – сказал Вацко.
Жирона отдаст за украинского форварда 17 миллионов евро.
