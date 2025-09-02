Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Несбывшийся талант Ман Сити остался без клуба
Испания
02 сентября 2025, 16:04
«Севилья» и Келехи Ихеаначо расторгли контракт

Getty Images/Global Images Ukraine. Келехи Ихеаначо

28-летний нигерийский форвард Келехи Ихеаначо официально покинул расположение испанского клуба «Севилья».

По информации пресс-службы, игрок и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. У футболиста оставался еще один год по контракту.

Перед стартом сезона 2024/25 Келехи перешел в испанский клуб, однако его выступления не впечатлили руководство «Севильи». В итоге зимой форвард был отправлен в аренду в «Мидлсбро», за который провел 15 матчей (один мяч и два ассиста).

В целом за «Севилью» форвард отыграл 11 поединков и забил 3 гола.

Ихеаначо – воспитанник «Манчестер Сити». За основную команду нигериец выступал с 2015 по 2017 год. На его счету 64 матча, 21 гол и сем ассистов.

Андрей Витренко
