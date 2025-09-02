ОФИЦИАЛЬНО. Несбывшийся талант Ман Сити остался без клуба
«Севилья» и Келехи Ихеаначо расторгли контракт
28-летний нигерийский форвард Келехи Ихеаначо официально покинул расположение испанского клуба «Севилья».
По информации пресс-службы, игрок и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. У футболиста оставался еще один год по контракту.
Перед стартом сезона 2024/25 Келехи перешел в испанский клуб, однако его выступления не впечатлили руководство «Севильи». В итоге зимой форвард был отправлен в аренду в «Мидлсбро», за который провел 15 матчей (один мяч и два ассиста).
В целом за «Севилью» форвард отыграл 11 поединков и забил 3 гола.
Ихеаначо – воспитанник «Манчестер Сити». За основную команду нигериец выступал с 2015 по 2017 год. На его счету 64 матча, 21 гол и сем ассистов.
🖊️ Acuerdo con Kelechi Iheanacho para la rescisión de su contrato.#WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2025
