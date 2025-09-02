Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Барсы в 36 лет перешел в Севилью
Испания
02 сентября 2025, 14:56 | Обновлено 02 сентября 2025, 15:03
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Барсы в 36 лет перешел в Севилью

Алексис Санчес завершил свой этап в «Удинезе»

02 сентября 2025, 14:56 | Обновлено 02 сентября 2025, 15:03
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Барсы в 36 лет перешел в Севилью
IMAGO. Алексис Санчес

Чилийский игрок Алексис Санчес официально сменил итальянский «Удинезе» на испанскую «Севилью».

С представителем Ла Лиги 36-летний нападающий подписал контракт до лета 2026 года.

В «Удинезе» Санчес вернулся летом 2024 года, хотя ранее уже выступал за «черно-белых» с 2006 по 2011 год. Всего за клуб Алексис провел 126 матчей, забив 21 гол и отдав 20 результативных передач.

В течение своей карьеры Санчес выступал за такие известные клубы, как «Барселона», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Марсель».

Севилья Удинезе трансферы Алексис Санчес трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Комментарии 0
