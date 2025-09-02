ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Барсы в 36 лет перешел в Севилью
Алексис Санчес завершил свой этап в «Удинезе»
Чилийский игрок Алексис Санчес официально сменил итальянский «Удинезе» на испанскую «Севилью».
С представителем Ла Лиги 36-летний нападающий подписал контракт до лета 2026 года.
В «Удинезе» Санчес вернулся летом 2024 года, хотя ранее уже выступал за «черно-белых» с 2006 по 2011 год. Всего за клуб Алексис провел 126 матчей, забив 21 гол и отдав 20 результативных передач.
В течение своей карьеры Санчес выступал за такие известные клубы, как «Барселона», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Марсель».
🆕 Alexis Sánchez refuerza la parcela ofensiva sevillista. 🇨🇱— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2025
¡Bienvenido, Alexis!#WeareSevilla
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр на правах аренды присоединился к «Ноттингему Форесту»
«Милан» пополнится украинцем