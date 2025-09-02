Шахтер недополучит 5 млн евро от трансфера Кевина в Фулхэм. Названа причина

Накануне поздно вечером «Фулхэм» завершил переход 22-летнего вингера «Шахтера» Кевина.

За бразильского футболиста лондонцы заплатили украинцам 40 миллионов евро, но не всю эту сумму «Шахтер» сможет получить.

Сообщается, что 10% достанутся «Палмейрасу», так как этот клуб изначально при продаже Кевина в «Шахтер» оставил за собой эту часть экономических прав на игрока. Также бразильский клуб получит еще около 800 тысяч евро, как 2% по механизму солидарности ФИФА за то, что воспитал вингера.

Напомним, в январе 2024 года «Шахтер» приобрел Кевина у «Палмейраса» за 12 миллионов евро.