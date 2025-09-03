Появились детали трансфера Забарного. Борнмут не получит все деньги сразу

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу. Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

По информации источника, «Борнмут» не получил от победителя Лиги чемпионов сразу всю сумму за трансфер – 63 миллиона евро. В соглашении прописано, что парижане выплатят эту сумму четырьмя траншами – ориентировочно по 15 миллионов евро за каждый.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».