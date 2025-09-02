Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансферы будут. Динамо подпишет форварда, чтобы заменить Ваната
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 19:33 |
Трансферы будут. Динамо подпишет форварда, чтобы заменить Ваната

На данный момент в расположении киевского клуба осталось всего два центральных нападающих

Трансферы будут. Динамо подпишет форварда, чтобы заменить Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает активную работу на трансферном рынке, несмотря на несколько подписаний, которые были оформлены за последние дни.

Состав киевского клуба пополнили нигерийский вингер Шола Онгудана, сенегальский защитник Алиу Тиаре и украинский центрбек Василий Буртник.

По информации источника, в ближайшее время «бело-синие» подпишут форварда, чтобы заменить ушедшего Владислава Ваната. Лучший бомбардир Украинской Премьер-лиги 2024/25 и один из лидеров команды покинул чемпионат и перебрался в испанскую «Жирону».

Ожидается, что к чемпионам Украины присоединится еще один игрок, который может сыграть в центре поля. На данный момент в составе команды осталось два форварда – Эдуардо Герреро и Матвей Пономаренко.

Руководство «бело-синих» считает, что это недостаточно, чтобы успешно бороться и в Премьер-лиге, и в Лиге конференций, где подопечные Александра Шовковского проведут, как минимум, шесть матчей.

Динамо Киев Владислав Ванат трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
514839
Нажаль, Ісака, в останній момент, конкуренти перехопили!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
куплять ще одного нападника 
і Пономаренко буде гріти лавку.
Ответить
0
RomaJunior
Беседина вернут и Супрягу. Атакующий дуэт мечты
Ответить
-2
Alexander Киев
Одноногий Абелардо має перейти! 
Зараз диркачі будуть скулити що то топ трансфер і треба подивись, може вистрелить і нога виросте 😂
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
