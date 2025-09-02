ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал ненужного игрока в испанский клуб
«Реал» Сосьедад отдал шесть миллионов евро за Карлоса Солера
28-летний центральный полузащитник Карлос Солер официально перебрался из французского ПСЖ в испанский клуб «Реал Сосьедад».
По информации статистического портала Transfermarkt, «Реал» заплатил за Карлоса шесть миллионов евро. Контракт между сторонами подписан до лета 2029 года.
Прошлый сезон Карлос провел в аренде в английском «Вест Хэме». Проведя 33 матча за «молотобойцев», он забил один гол и отдал одну результативную передачу.
На счету Солера 63 матча в составе ПСЖ, в которых полузащитник забил восемь голов и отдал восемь ассистов.
🆕 @carlos10soler, nuevo jugador txuri urdin. Benvingut, Carlos!— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 1, 2025
👍 @Policligipuzkoa 👍 pic.twitter.com/kMBdHNuS1x— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 1, 2025
𝐂arlos.— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 1, 2025
𝐒oler. pic.twitter.com/kFY1GVBrsZ
