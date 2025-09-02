ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал ненужного игрока в испанский клуб

28-летний центральный полузащитник Карлос Солер официально перебрался из французского ПСЖ в испанский клуб «Реал Сосьедад».

По информации статистического портала Transfermarkt, «Реал» заплатил за Карлоса шесть миллионов евро. Контракт между сторонами подписан до лета 2029 года.

Прошлый сезон Карлос провел в аренде в английском «Вест Хэме». Проведя 33 матча за «молотобойцев», он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

На счету Солера 63 матча в составе ПСЖ, в которых полузащитник забил восемь голов и отдал восемь ассистов.