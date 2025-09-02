Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал ненужного игрока в испанский клуб
Испания
02 сентября 2025, 07:48 | Обновлено 02 сентября 2025, 08:28
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал ненужного игрока в испанский клуб

«Реал» Сосьедад отдал шесть миллионов евро за Карлоса Солера

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал ненужного игрока в испанский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Солер

28-летний центральный полузащитник Карлос Солер официально перебрался из французского ПСЖ в испанский клуб «Реал Сосьедад».

По информации статистического портала Transfermarkt, «Реал» заплатил за Карлоса шесть миллионов евро. Контракт между сторонами подписан до лета 2029 года.

Прошлый сезон Карлос провел в аренде в английском «Вест Хэме». Проведя 33 матча за «молотобойцев», он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

На счету Солера 63 матча в составе ПСЖ, в которых полузащитник забил восемь голов и отдал восемь ассистов.

трансферы Лига 1 (Франция) чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Карлос Солер чемпионат Франции по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Сосьедад
