Каролина МУХОВА: «Это был очень сложный матч. Марта была повсюду»

Чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу над Мартой Костюк в матче 1/8 финала US Open 2025:

– Вы вызывали физиотерапевта. Вы были на корте столько часов. Как вы оцениваете свою игру сегодня?

– Это было так физически тяжело. Это был очень сложный матч. Марта была повсюду. Это было действительно тяжело. В какой-то момент я… Я не знаю, я просто снова пыталась бороться за каждый мяч, за каждый угол. Люди поддерживали меня, это приятно. Спасибо вам, ребята, спасибо за вашу энергию.

– Вы – королева трех сетов на этой неделе. Как вы думаете, как ваша ментальная стойоксть помогла вам добиваться побед на этой неделе?

– Ну, я думаю, этот титул «королева» я бы отдала кому-то другому. Но да… Я немного испытывала трудности, но потом, думаю, поймала второе дыхание и просто старалась бороться. Я люблю этот турнир, и я подумала: «Я отдам все, что у меня есть, и посмотрим». И теперь я стою здесь, и да, это очень приятно.

Мухова одолела Костюк со счетом 6:3, 6:7 (0:7), 6:3. Следующей оппоненткой Каролины будет Наоми Осака.