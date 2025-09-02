Марта Костюк – Каролина Мухова. Трехсетовая битва на USO. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025
1 сентября украинская теннисистка Марта Костюк програла Каролине Муховой в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025.
Украинка уступила в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:0), 3:6 за 2 часа и 54 минуты. Это было первое очное противостояние соперниц.
Костюк впервые в карьере сыграла в четвертом раунде US Open.
Следующей оппоненткой Муховой будет бывшая первая ракетка мира Наоми Осака.
🏆 US Open 2025. 1/8 финала
Марта Костюк [27] – Каролина Мухова [11] – 3:6, 7:6 (7:0), 3:6
Видеообзор матча
