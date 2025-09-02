Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марта Костюк – Каролина Мухова. Трехсетовая битва на USO. Видеообзор матча
02 сентября 2025, 02:58 |
Марта Костюк – Каролина Мухова. Трехсетовая битва на USO. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

1 сентября украинская теннисистка Марта Костюк програла Каролине Муховой в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025.

Украинка уступила в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:0), 3:6 за 2 часа и 54 минуты. Это было первое очное противостояние соперниц.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Костюк впервые в карьере сыграла в четвертом раунде US Open.

Следующей оппоненткой Муховой будет бывшая первая ракетка мира Наоми Осака.

🏆 US Open 2025. 1/8 финала

Марта Костюк [27] – Каролина Мухова [11] – 3:6, 7:6 (7:0), 3:6

Видеообзор матча

Марта Костюк Каролина Мухова теннисные видеообзоры US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
