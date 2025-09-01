Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 23:37 | Обновлено 01 сентября 2025, 23:41
ЛНЗ отправится в Киев для спарринга с клубом УПЛ, Яшари уехал в Косово

Команда Виталия Пономарева проведет спарринг с Эпицентром

ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Пауза в УПЛ черкасский ЛНЗ заполнит спаррингом с «Эпицентром». Эти команды встречались совсем недавно, во 2-м туре чемпионата Украины.

Как стало известно Sport.ua, этот поединок состоится на нейтральном поле – в Киеве.

Лазарет черкасской команды сейчас пуст. В распоряжении команды отсутствует только полузащитник Мухаррем Яшари, которого вызвали в сборную Косова.

Из-за травмы он был вынужден пропустить два последних матча ЛНЗ, но уже восстановился. Ожидается, что легионер ЛНЗ сможет тренироваться в общей группе сборной.

ЛНЗ занимает 8-е место в УПЛ, набрав 7 очков из 12. В 5-м туре 12 сентября подопечные Виталия Пономарева сыграют с «Александрией».

