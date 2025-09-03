Стало известно, сколько Суркис заплатил за трансфер Шолы в Динамо

1 сентября 2025 года киевское «Динамо» официально объявило о подписании нигерийского вингера бразильского «Фламенго» Шола Огундана.

20-летний футболист подписал со столичным клубом контракт на 4 сезона.

По информации известного портала Transfermarkt, за трансфер 20-летнего нигерийского вингера киевское «Динамо» заплатило бразильскому «Фламенго» сумму в размере 200 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 Шола провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.