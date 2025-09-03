Украина. Премьер лига03 сентября 2025, 04:05 | Обновлено 03 сентября 2025, 04:31
Стало известно, сколько Суркис заплатил за трансфер Шолы в Динамо
Нигериец официально пополнил ряды киевского клуба
1 сентября 2025 года киевское «Динамо» официально объявило о подписании нигерийского вингера бразильского «Фламенго» Шола Огундана.
20-летний футболист подписал со столичным клубом контракт на 4 сезона.
По информации известного портала Transfermarkt, за трансфер 20-летнего нигерийского вингера киевское «Динамо» заплатило бразильскому «Фламенго» сумму в размере 200 тысяч евро.
В сезоне 2024/25 Шола провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
