  4. Стало известно, сколько Суркис заплатил за трансфер Шолы в Динамо
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 04:05 | Обновлено 03 сентября 2025, 04:31
Стало известно, сколько Суркис заплатил за трансфер Шолы в Динамо

Нигериец официально пополнил ряды киевского клуба

Стало известно, сколько Суркис заплатил за трансфер Шолы в Динамо
ФК Динамо. Шола Огундана

1 сентября 2025 года киевское «Динамо» официально объявило о подписании нигерийского вингера бразильского «Фламенго» Шола Огундана.

20-летний футболист подписал со столичным клубом контракт на 4 сезона.

По информации известного портала Transfermarkt, за трансфер 20-летнего нигерийского вингера киевское «Динамо» заплатило бразильскому «Фламенго» сумму в размере 200 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 Шола провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

По теме:
ВИДЕО. Рожденный форвардом. Как играет румынский новичок Динамо
Новичок Динамо – сын румынского тренера, который работает в Молдове
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Transfermarkt Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шола Огундана Игорь Суркис
Дмитрий Олейник Источник: Transfermarkt
