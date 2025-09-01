Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Скандальный вратарь ПСЖ перешел в топ-клуб. Романо подтвердил трансфер
Англия
01 сентября 2025, 21:00 | Обновлено 01 сентября 2025, 21:54
Скандальный вратарь ПСЖ перешел в топ-клуб. Романо подтвердил трансфер

Джанлуиджи Доннарумма стал вратарем «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Победитель Лиги чемпионов продал одного из лучших футболистов прошлого сезона.

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма так и не смог договориться с клубом о новом контракте. Действующее соглашение было рассчитано до лета 2026 года.

У Доннаруммы полностью испортились отношения с боссами парижан и главным тренером Луисом Энрике – он был отстранен от тренировок.

Фабрицио Романо объявил, что итальянский страж ворот стал игроком «Манчестер Сити». Итальянец подписал долгосрочный контракт.

Эдерсон, который защищал ворота «Манчестер Сити» с 2017 года, перешел в «Фенербахче».

На место Доннаруммы французский «ПСЖ» уже подписал Шевелье из «Лилля».

Джанлуиджи Доннарумма трансферы Манчестер Сити ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
