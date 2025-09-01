Скандальный вратарь ПСЖ перешел в топ-клуб. Романо подтвердил трансфер
Джанлуиджи Доннарумма стал вратарем «Манчестер Сити»
Победитель Лиги чемпионов продал одного из лучших футболистов прошлого сезона.
Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма так и не смог договориться с клубом о новом контракте. Действующее соглашение было рассчитано до лета 2026 года.
У Доннаруммы полностью испортились отношения с боссами парижан и главным тренером Луисом Энрике – он был отстранен от тренировок.
Фабрицио Романо объявил, что итальянский страж ворот стал игроком «Манчестер Сити». Итальянец подписал долгосрочный контракт.
Эдерсон, который защищал ворота «Манчестер Сити» с 2017 года, перешел в «Фенербахче».
На место Доннаруммы французский «ПСЖ» уже подписал Шевелье из «Лилля».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне подпишут Огундана Шола
Тони не советует Итауме драться против Александра