Скандальный вратарь ПСЖ перешел в топ-клуб. Романо подтвердил трансфер

Победитель Лиги чемпионов продал одного из лучших футболистов прошлого сезона.

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма так и не смог договориться с клубом о новом контракте. Действующее соглашение было рассчитано до лета 2026 года.

У Доннаруммы полностью испортились отношения с боссами парижан и главным тренером Луисом Энрике – он был отстранен от тренировок.

Фабрицио Романо объявил, что итальянский страж ворот стал игроком «Манчестер Сити». Итальянец подписал долгосрочный контракт.

Эдерсон, который защищал ворота «Манчестер Сити» с 2017 года, перешел в «Фенербахче».

На место Доннаруммы французский «ПСЖ» уже подписал Шевелье из «Лилля».