Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
«Очень своеобразный стиль». Шевалье прокомментировал трансфер в ПСЖ

Французский голкипер перешел из «Лилля» в «ПСЖ»

«Очень своеобразный стиль». Шевалье прокомментировал трансфер в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Шевалье

Французский голкипер Люка Шевалье прокомментировал свой трансфер из «Лилля» в «ПСЖ»:

Ты скоро познакомишься с новым тренером, Луисом Энрике. Его присутствие повлияло на твой выбор?

– «Конечно. У него очень своеобразный стиль игры. В его системе роль вратаря очень важна, он ожидает, что мы будем участвовать в игре, приносить реальную пользу. То, что он увидел это во мне, очень лестно и мотивирует меня еще больше. Теперь моя очередь отплатить ему тем же. Мне нравится его энергия на поле, даже в мелких деталях, таких как празднование голов: чувствуется сплоченность, настоящая коллективная сила. Я также пообщался с ним и почувствовал, что он действительно заинтересован в моем приходе. Учитывая сезон, который только что провел клуб, он, возможно, лучший тренер в мире на сегодняшний день. »

Ты играешь в Лиге 1 уже три года. Какое впечатление на тебя до сих пор производил «Пари Сен-Жермен»?

– «Я никогда не побеждал в матчах против «ПСЖ». Когда мы приезжали на «Парк де Пренс», часто попадали на периоды, когда клуб был в отличной форме. Мы, так сказать, расплачивались за это. Но это были также матчи, в которых я мог проявить себя. В моем первом матче на «Парк де Пренс» мы проиграли 4:3. Для вратаря это не самые приятные воспоминания, но они остаются в памяти. Атмосфера на «Парк де Пренс» уникальна. Это явно лучшая команда Франции и, вероятно, Европы. Попасть в нее — это исключительная удача».

Ранее сообщалось о том, что в «ПСЖ» отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым.

Люка Шевалье ПСЖ Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК ПСЖ
