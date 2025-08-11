Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11 августа 2025, 13:24
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым

В раздевалке парижского клуба может быть неспокойно

В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во Франции активно обсуждают ситуацию с подписанием «ПСЖ» украинского защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного и его возможными выступлениями в одной команде с россиянином Матвеем Сафоновым.

Так, издание L'Equipe обратилось к парижскому клубу с просьбой прокомментировать эту проблему. Однако в «ПСЖ» отказались говорить на тему возможного сосуществования в одном коллективе представителей Украины и России.

Напомним, что за Забарного чемпион Франции должен заплатить 63 млн евро. Еще 3 млн евро «Борнмут» может получить в виде бонусов. Сам Илья подпишет с парижским клубом контракт сроком на пять лет и будет зарабатывать 4,5 млн евро за сезон.

Ранее «ПСЖ» посоветовали выгнать Сафонова из-за Забарного.

