01 сентября 2025, 21:49 | Обновлено 01 сентября 2025, 21:54
ОФИЦИАЛЬНО. МЮ сообщил, что отдал Хойлунда в аренду Наполи

Нападающий помог Красным Дьяволам выиграть Кубок Англии 2023/24

Ман Юнайтед. Расмус Хойлунд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд проведет сезон 2025/26 в составе итальянского «Наполи» на правах аренды.

Переход состоится после получения международного разрешения и завершения регистрации.

С момента своего перехода из «Аталанты» в августе 2023 года Хойлунд провел за «красных дьяволов» 95 матчей, забив 26 голов. Он также стал частью команды, которая выиграла Кубок Англии 2023/24, выйдя на замену в финале против «Манчестер Сити» (2:1).

В Италии Хойлунд будет играть под руководством Антонио Конте. «Наполи» станет пятым клубом в карьере датского форварда после выступлений за «Копенгаген», «Штурм Грац», «Аталанту» и «Манчестер Юнайтед».

Brian
Слабенький гравець. Нічим цікавим не запам'ятався в МЮ.
