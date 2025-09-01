ОФИЦИАЛЬНО. МЮ сообщил, что отдал Хойлунда в аренду Наполи
Нападающий помог Красным Дьяволам выиграть Кубок Англии 2023/24
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд проведет сезон 2025/26 в составе итальянского «Наполи» на правах аренды.
Переход состоится после получения международного разрешения и завершения регистрации.
С момента своего перехода из «Аталанты» в августе 2023 года Хойлунд провел за «красных дьяволов» 95 матчей, забив 26 голов. Он также стал частью команды, которая выиграла Кубок Англии 2023/24, выйдя на замену в финале против «Манчестер Сити» (2:1).
В Италии Хойлунд будет играть под руководством Антонио Конте. «Наполи» станет пятым клубом в карьере датского форварда после выступлений за «Копенгаген», «Штурм Грац», «Аталанту» и «Манчестер Юнайтед».
Rasmus Hojlund has completed a loan move to Napoli for the rest of the 2025/26 season.— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2025
We wish you the best of luck, Rasmus 🤝
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья поддерживает изоляцию российского футбола
Вводятся бонусы за зрелищные поединки