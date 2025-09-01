Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отправил бразильца в испанский Бетис
01 сентября 2025, 21:17 | Обновлено 01 сентября 2025, 21:21
Антони во второй части прошлого сезона выступал за Бетис на правах аренды

Манчестер Юнайтед. Антони

Английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Бетис» достигли соглашения по поводу полноценного трансфера бразильского вингера Антони.

Переход состоится после получения международного разрешения и завершения регистрационных процедур.

Бразильский футболист возвращается в клуб, за который выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона. В составе «Бетиса» Антони провел 26 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и помог команде выйти в финал Лиги конференций УЕФА. Там испанский клуб уступил «Челси», Антони отметился 4 голами и 3 ассистами на пути к решающему матчу.

25-летний Антони присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года из «Аякса» и за три года сыграл 96 матчей, забив 12 мячей. Он помог «красным дьяволам» завоевать Кубок английской лиги 2022/23 в финале против «Ньюкасла» (2:0), а также выиграть Кубок Англии 2023/24, обыграв «Манчестер Сити» (2:1) на «Уэмбли».

Последний матч в составе «Манчестер Юнайтед» бразилец провел в январе 2025 года, выйдя на замену в поединке против «Брайтона» в АПЛ.

Бетис Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Антони (Матеус дос Сантос)
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Юнайтед
