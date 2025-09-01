Достиг своего. Бунтарь Ман Юнайтед окончательно покинет клуб
К счастью для Антони, он вернется в «Бетис»
Бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони в ближайшее время вернется в испанский клуб «Бетис».
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, испанцы договорились о трансфере 25-летнего футболиста за 22 миллиона евро плюс три миллиона в виде бонусов.
Также в соглашении между клубами указано, что «дьяволы» получат 50% от будущей продажи Антони.
Далее футболиста ожидает медицинское обследование, подписание контракта и официальная презентация.
Бразильский вингер так мечтал о переезде в Ла Лигу, что последние дни прожил в отеле вместе с семьей.
Зимой 2025 года Антони на полгода был арендован испанским «Бетисом». В составе представителя Ла Лиги вингер почувствовал вдохновение, поэтому за 26 матчей бразилец оформил девять голов и пять ассистов.
Всего за три сезона в Манчестер Юнайтед Антони сыграл 96 матчей, отдал пять результативных передач и забил 12 мячей.
🚨🟢⚪️ BREAKING: Antony to Real— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Betis, here we go! €22m plus €3m fee to Manchester United.
Manchester United will have 50% sell-on clause on profit for the future sale.
Antony, in Sevilla in the next 24h for medical as deal is done.
Antonio vuelve a Betis. 🔙 pic.twitter.com/IZunaF8idU
