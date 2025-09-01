Достиг своего. Бунтарь Ман Юнайтед окончательно покинет клуб

Бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони в ближайшее время вернется в испанский клуб «Бетис».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, испанцы договорились о трансфере 25-летнего футболиста за 22 миллиона евро плюс три миллиона в виде бонусов.

Также в соглашении между клубами указано, что «дьяволы» получат 50% от будущей продажи Антони.

Далее футболиста ожидает медицинское обследование, подписание контракта и официальная презентация.

Бразильский вингер так мечтал о переезде в Ла Лигу, что последние дни прожил в отеле вместе с семьей.

Зимой 2025 года Антони на полгода был арендован испанским «Бетисом». В составе представителя Ла Лиги вингер почувствовал вдохновение, поэтому за 26 матчей бразилец оформил девять голов и пять ассистов.

Всего за три сезона в Манчестер Юнайтед Антони сыграл 96 матчей, отдал пять результативных передач и забил 12 мячей.