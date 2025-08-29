Англия29 августа 2025, 18:32 | Обновлено 29 августа 2025, 18:33
Покинул дом. Вингер Ман Юнайтед с семьей переехал жить в отель
Антони мечтает об уходе из клуба
29 августа 2025, 18:32 | Обновлено 29 августа 2025, 18:33
25-летний бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони принял важное решение в своей жизни.
Футболист покинул собственный дом и переехал в четырехзвездочный отель рядом с аэропортом, чтобы как можно скорее покинуть английский клуб.
Антони решился на такой шаг ради возможного возвращения в испанский «Бетис». В случае успешных переговоров между клубами бразилец оперативно отправится в Испанию.
Проживание вместе с семьей обходится игроку в 130 фунтов в сутки. Свою дорогую машину он оставил на парковке рядом с отелем.
