Покинул дом. Вингер Ман Юнайтед с семьей переехал жить в отель

25-летний бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони принял важное решение в своей жизни.

Футболист покинул собственный дом и переехал в четырехзвездочный отель рядом с аэропортом, чтобы как можно скорее покинуть английский клуб.

Антони решился на такой шаг ради возможного возвращения в испанский «Бетис». В случае успешных переговоров между клубами бразилец оперативно отправится в Испанию.

Проживание вместе с семьей обходится игроку в 130 фунтов в сутки. Свою дорогую машину он оставил на парковке рядом с отелем.