Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Покинул дом. Вингер Ман Юнайтед с семьей переехал жить в отель
Англия
29 августа 2025, 18:32 | Обновлено 29 августа 2025, 18:33
Антони мечтает об уходе из клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

25-летний бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони принял важное решение в своей жизни.

Футболист покинул собственный дом и переехал в четырехзвездочный отель рядом с аэропортом, чтобы как можно скорее покинуть английский клуб.

Антони решился на такой шаг ради возможного возвращения в испанский «Бетис». В случае успешных переговоров между клубами бразилец оперативно отправится в Испанию.

Проживание вместе с семьей обходится игроку в 130 фунтов в сутки. Свою дорогую машину он оставил на парковке рядом с отелем.

Бетис Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Антони (Матеус дос Сантос) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко Источник: The Sun
