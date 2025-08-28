Антони близок к возвращению в Бетис

Бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони близок к возвращению в «Бетиса». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, клубы находятся на завершающей стадии переговоров по трансферу 25-летнего футболиста. Все стороны уверенны что сделка будет закрыта.

Вторую половину прошедшего сезона Антони провел в составе «Бетиса» на правах аренды. За 26 матчей в составе испанского клуба бразилец отличился 9 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бетис» хочет приобрести вингера «Манчестер Юнайтед».