Антони близок к возвращению в Бетис
«Бетис» и «Манчестер Юнайтед» близки к закрытию сделки
Бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони близок к возвращению в «Бетиса». Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, клубы находятся на завершающей стадии переговоров по трансферу 25-летнего футболиста. Все стороны уверенны что сделка будет закрыта.
Вторую половину прошедшего сезона Антони провел в составе «Бетиса» на правах аренды. За 26 матчей в составе испанского клуба бразилец отличился 9 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Бетис» хочет приобрести вингера «Манчестер Юнайтед».
