Сотрудничество понравилось. Бетис хочет приобрести вингера Ман Юнайтед

25-летний бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони близок к возвращению в «Бетис».

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство испанского клуба уже готовит предложение англичанам. «Бетис» планирует аренду с обязательным правом выкупа в следующем сезоне.

Известно, что Антони уже дал согласие на переход и теперь ожидает решения от «красных дьяволов».

В прошлом сезоне бразилец защищал цвета «Бетиса» во второй половине чемпионата: провел 26 матчей и забил 9 голов.

В начале августа интерес к Антони также проявляла «Бенфика».