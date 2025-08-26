Сотрудничество понравилось. Бетис хочет приобрести вингера Ман Юнайтед
Антони присоединится к испанскому клубу
25-летний бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони близок к возвращению в «Бетис».
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Руководство испанского клуба уже готовит предложение англичанам. «Бетис» планирует аренду с обязательным правом выкупа в следующем сезоне.
Известно, что Антони уже дал согласие на переход и теперь ожидает решения от «красных дьяволов».
В прошлом сезоне бразилец защищал цвета «Бетиса» во второй половине чемпионата: провел 26 матчей и забил 9 голов.
В начале августа интерес к Антони также проявляла «Бенфика».
