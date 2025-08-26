Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
26 августа 2025, 15:45
Сотрудничество понравилось. Бетис хочет приобрести вингера Ман Юнайтед

Антони присоединится к испанскому клубу

Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони близок к возвращению в «Бетис».

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство испанского клуба уже готовит предложение англичанам. «Бетис» планирует аренду с обязательным правом выкупа в следующем сезоне.

Известно, что Антони уже дал согласие на переход и теперь ожидает решения от «красных дьяволов».

В прошлом сезоне бразилец защищал цвета «Бетиса» во второй половине чемпионата: провел 26 матчей и забил 9 голов.

В начале августа интерес к Антони также проявляла «Бенфика».

Антони (Матеус дос Сантос) Манчестер Юнайтед Бетис трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока Фабрицио Романо
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
