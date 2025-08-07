Провальная звезда МЮ может стать одноклубником Трубина в Бенфике

Руководство лиссабонской «Бенфики» проявляет интерес к бразильскому вингеру Антони, провалившемуся в расположении «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, «орлы» хотят взять футболиста в аренду до конца сезона 2025/26, но руководство «красных дьяволов» настаивает именно на полноценном трансфере.

Сообщается, что сам Антони хотел бы вернуться в Бетис, где провел вторую часть прошлого сезона на правах аренды. Испанский клуб действительно заинтересован в возвращении бразильца, но считает финансовые запросы манкунианцев слишком завышенными.

Ранее стало известно, что Бенфика выставила Анатолия Трубина на трансфер.