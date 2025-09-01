«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
Уго Трани анонсировал переход Артема в Милан
Итальянский журналист Уго Трани заявил, что украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик продолжит карьеру в «Милане».
«Обмен Сантьяго Хименеса на Довбика уже завершен. Это будет аренда с правом выкупа контракта», — заявил Трани в эфире программы Te la do io Tokyo на Tele Radio Stereo.
Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны». За украинского нападающего итальянский клуб заплатил испанскому 30,5 млн евро. Контракт Артема с римлянами рассчитан до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб.
