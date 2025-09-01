Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 сентября 2025, 17:53
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба

Уго Трани анонсировал переход Артема в Милан

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Уго Трани заявил, что украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик продолжит карьеру в «Милане».

«Обмен Сантьяго Хименеса на Довбика уже завершен. Это будет аренда с правом выкупа контракта», — заявил Трани в эфире программы Te la do io Tokyo на Tele Radio Stereo.

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны». За украинского нападающего итальянский клуб заплатил испанскому 30,5 млн евро. Контракт Артема с римлянами рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, почему сорвался трансфер Довбика в топ-клуб.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
514839
"Все вирішили деталі. Відомо, чому зірпався трансфер Довбіка в Мілан" )))
Ответить
+2
Lulinnha
В Наполи было бы лучше.  Но и так неплохо. 
Ответить
0
MaximusOne
По стопам Шевченка
Ответить
0
