«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба

Итальянский журналист Уго Трани заявил, что украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик продолжит карьеру в «Милане».

«Обмен Сантьяго Хименеса на Довбика уже завершен. Это будет аренда с правом выкупа контракта», — заявил Трани в эфире программы Te la do io Tokyo на Tele Radio Stereo.

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны». За украинского нападающего итальянский клуб заплатил испанскому 30,5 млн евро. Контракт Артема с римлянами рассчитан до лета 2029 года.

