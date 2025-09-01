Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Идем по чемпионскому графику»
Украина. Первая лига
01 сентября 2025, 13:51 | Обновлено 01 сентября 2025, 13:52
193
0

Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Идем по чемпионскому графику»

Главный тренер «Агробизнеса» прокомментировал ничью в матче с тернопольской «Нивой»

01 сентября 2025, 13:51 | Обновлено 01 сентября 2025, 13:52
193
0
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Идем по чемпионскому графику»
ФК Агробизнес. Александр Чижевский

В поединке четвертого тура Первой лиги «Агробизнес» на выезде сыграл вничью с тернопольской «Нивой». Итог матча подвел наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Вышла боевая игра. Где-то преимущество, я считаю, было на нашей стороне. Жаль, что не использовали свои моменты. Но говорят, на выезде очко – это уже хорошо. Главное дома свои брать очки, и как бы по чемпионскому графику идем на сегодняшний день.

Не хватило забитого мяча. И агрессия была в линии атаки, и я не могу сказать, что там 100% моменты были, но все равно где-то обострение было у наших ворот. Такие игры с Тернополем у нас всегда получаются боевыми. Тем более, я знаю тренерский штаб, который нацеливает своих футболистов и тем более наш регион ценится бойцовскими качествами. Возможно где-то не получается, но самоотдача безумная.

Я не могу даже упрекнуть, у меня язык не повернется, чтобы футболистов упрекнуть, что они где-то не доработали. Они старались, они пытались играть в футбол, создали полумоменты. Не хватило только забитого мяча, но ничего страшного. Самое главное, что мы не пропускаем, это уже радует», – сказал Александр Чижевский.

По теме:
Верес определился с планами на паузу в чемпионате
Тотальный обстрел ворот вице-чемпиона. Статистика игры Шахтер – Александрия
Сергей КОВАЛЕЦ: «Сказал игрокам, что это мое поражение»
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес Александр Чижевский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Бокс | 01 сентября 2025, 01:34 5
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта

Джей Опетая готов к поединку с Александром

Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба
Футбол | 01 сентября 2025, 02:21 1
Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба
Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба

Александер Исак продолжит карьеру в составе чемпионов Англии

Романо сообщил, почему Фулхэм не объявил о трансфере Кевина из Шахтера
Футбол | 01.09.2025, 13:52
Романо сообщил, почему Фулхэм не объявил о трансфере Кевина из Шахтера
Романо сообщил, почему Фулхэм не объявил о трансфере Кевина из Шахтера
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Бокс | 01.09.2025, 08:20
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
Футбол | 01.09.2025, 13:11
ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23
Бокс
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
30.08.2025, 11:01 3
Футбол
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 4
Бокс
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 60
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем