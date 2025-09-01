Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Идем по чемпионскому графику»

В поединке четвертого тура Первой лиги «Агробизнес» на выезде сыграл вничью с тернопольской «Нивой». Итог матча подвел наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Вышла боевая игра. Где-то преимущество, я считаю, было на нашей стороне. Жаль, что не использовали свои моменты. Но говорят, на выезде очко – это уже хорошо. Главное дома свои брать очки, и как бы по чемпионскому графику идем на сегодняшний день.

Не хватило забитого мяча. И агрессия была в линии атаки, и я не могу сказать, что там 100% моменты были, но все равно где-то обострение было у наших ворот. Такие игры с Тернополем у нас всегда получаются боевыми. Тем более, я знаю тренерский штаб, который нацеливает своих футболистов и тем более наш регион ценится бойцовскими качествами. Возможно где-то не получается, но самоотдача безумная.

Я не могу даже упрекнуть, у меня язык не повернется, чтобы футболистов упрекнуть, что они где-то не доработали. Они старались, они пытались играть в футбол, создали полумоменты. Не хватило только забитого мяча, но ничего страшного. Самое главное, что мы не пропускаем, это уже радует», – сказал Александр Чижевский.