Романо подтвердил. Манчестер Сити подпишет голкипера, который не нужен ПСЖ

Голкипер французского ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован английский «Манчестер Сити», который сумел убедить парижский клуб и согласовал все условия будущего трансфера.

Джанлуиджи пройдет медосмотр в Италии, а в Манчестер приедет после перерыва на матчи сборных – подпишет контракт до июня 2030 года. По данным инсайдера, сумма трансфера составит 25 млн евро. Голкипер будет зарабатывать в английском клубе 13 млн евро в год.

Доннарумма был вынужден покинуть ПСЖ, так как не сумел договориться с руководством команды о продлении сотрудничества. Нынешний контракт футболиста истекает в июне следующего года.

Кроме того, наставник парижского клуба Луис Энрике сообщил Доннарумме, что не заинтересован в его услугах. Во время летнего трансферного окна ПСЖ подписал талантливого вратаря Люку Шевалье, который и стал новым первым номером команды.

Стоит отметить, что «горожане» сумели подписать Доннарумму после того, как договорились с турецким «Фенербахче» о трансфере своего бывшего первого номера Эдерсона.

