Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Романо подтвердил. Манчестер Сити подпишет голкипера, который не нужен ПСЖ
Англия
01 сентября 2025, 11:25 | Обновлено 01 сентября 2025, 11:29
Романо подтвердил. Манчестер Сити подпишет голкипера, который не нужен ПСЖ

Джанлуиджи Доннарумма прибудет в Англию 1 сентября, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт

Романо подтвердил. Манчестер Сити подпишет голкипера, который не нужен ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер французского ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован английский «Манчестер Сити», который сумел убедить парижский клуб и согласовал все условия будущего трансфера.

Джанлуиджи пройдет медосмотр в Италии, а в Манчестер приедет после перерыва на матчи сборных – подпишет контракт до июня 2030 года. По данным инсайдера, сумма трансфера составит 25 млн евро. Голкипер будет зарабатывать в английском клубе 13 млн евро в год.

Доннарумма был вынужден покинуть ПСЖ, так как не сумел договориться с руководством команды о продлении сотрудничества. Нынешний контракт футболиста истекает в июне следующего года.

Кроме того, наставник парижского клуба Луис Энрике сообщил Доннарумме, что не заинтересован в его услугах. Во время летнего трансферного окна ПСЖ подписал талантливого вратаря Люку Шевалье, который и стал новым первым номером команды.

Стоит отметить, что «горожане» сумели подписать Доннарумму после того, как договорились с турецким «Фенербахче» о трансфере своего бывшего первого номера Эдерсона.

Манчестер Сити ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Луис Энрике Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
Andromed
враховуючи як Траффорд грає на воротах в цих перших матчах, то Доннарумма скоріше за все буде основним
jugulator
Заг не дуже. Манчестер Сіті підпише найкращого гравця Євро-2020. 
Так було б краще.
Перець
Тепер у Мансіті надійний воротар
