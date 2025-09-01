Неожиданно. Фенербахче перехватил у Галатасарая голкипера Манчестер Сити

Голкипер английского «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон продолжит карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 32-летнего футболиста был заинтересован «Галатасарай», который устно договорился с игроком о переходе, однако ситуация изменилась в последний момент. В борьбу за бразильца успешно вступил «Фенербахче» – стороны обсудили условия личного контракта, Эдерсон согласился перейти в этот клуб.

«Горожане» заработают за этот переход 13-14 млн евро. В ближайшее время вратарь отправится в Стамбул, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с турецким клубом.

Во время летнего трансферного окна Эдерсон провел разговор с главным тренером Пепом Гвардиолой и попросил испанского специалиста отпустить его из Манчестера. Наставник английского клуба решил не препятствовать уходу своего первого номера.

Вместо бразильца был подписан Джеймс Траффорд, который и занял место в воротах «Манчестер Сити».