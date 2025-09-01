Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданно. Фенербахче перехватил у Галатасарая голкипера Манчестер Сити
Англия
01 сентября 2025, 11:08
324
0

Неожиданно. Фенербахче перехватил у Галатасарая голкипера Манчестер Сити

Фабрицио Романо сообщил, что Эдерсон договорился о переходе в чемпионат Турции

01 сентября 2025, 11:08
324
0
Неожиданно. Фенербахче перехватил у Галатасарая голкипера Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Голкипер английского «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон продолжит карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В услугах 32-летнего футболиста был заинтересован «Галатасарай», который устно договорился с игроком о переходе, однако ситуация изменилась в последний момент. В борьбу за бразильца успешно вступил «Фенербахче» – стороны обсудили условия личного контракта, Эдерсон согласился перейти в этот клуб.

«Горожане» заработают за этот переход 13-14 млн евро. В ближайшее время вратарь отправится в Стамбул, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с турецким клубом.

Во время летнего трансферного окна Эдерсон провел разговор с главным тренером Пепом Гвардиолой и попросил испанского специалиста отпустить его из Манчестера. Наставник английского клуба решил не препятствовать уходу своего первого номера.

Вместо бразильца был подписан Джеймс Траффорд, который и занял место в воротах «Манчестер Сити».

По теме:
Рейнджерс подпишет канадца вместо защитника, который перейдет в Динамо Киев
Достиг своего. Бунтарь Ман Юнайтед окончательно покинет клуб
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
чемпионат Турции по футболу Галатасарай Фенербахче Манчестер Сити Эдерсон Пеп Гвардиола Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
