Тренер Интера дал объяснения после поражения в Серии А от Удинезе

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву выступил на пресс-конференции с анализом домашнего поединка против «Удинезе» в третьем туре Серии А. Его подопечные сенсационно уступили сопернику со счетом 1:2.

«Матч начался хорошо: мы открыли счет, но действовали не совсем скоординированно, не могли создавать нужные комбинации, нам было трудно выстраивать атаки. Потом мы столкнулись с нашей первой сложной ситуацией и пропустили пенальти, после чего немного потеряли ясность в игре. Во втором тайме мы отреагировали, играли лучше и с большей самоотдачей. Мы не смогли реализовать созданные моменты, чтобы сравнять счет. Нам нужно быстро реагировать и оставить это позади, работать и найти правильную мотивацию, чтобы перезапуститься как можно лучше.

Что я говорил перед вторым таймом? Нам нужно было найти ясность, изменить беговые действия по сравнению с первым таймом, играть более вертикально и быстрее двигать мяч: пока мы оставались сосредоточенными, мы это делали, но затем игра изменилась, и мы пытались всеми силами их прорвать и создать что-то, однако они отлично действовали в обороне.

Нам нужно научиться лучше управлять моментами: когда нужно играть хорошо – мы играем, но когда нужно выполнять черновую работу – нужно выходить и делать ее. Мы не лучше и не хуже – мы в процессе работы, нам нужно найти правильный баланс и продолжать трудиться, потому что впереди ещё долгий путь в чемпионате.

«Ювентус» против «Интера»? До матча ещё две недели, многие игроки поедут в сборные, и я надеюсь, что эта пауза принесёт немного спокойствия. Я знаю, что когда игроки отправляются в сборные, можно немного отвлечься и вернуться с большей мотивацией. Потом будем готовиться к игре с «Ювентусом», которая очень важна», – сказал Киву.